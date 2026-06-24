DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Sword Art Online: Fatal Bullet

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома для последней версии Sword Art Online: Fatal Bullet.

Ранее Sword Art Online: Fatal Bullet уже взламывалась традиционным способом группой CODEX, однако последнее обновление с новым контентом оставалось невзломанным - теперь оно доступно пиратам.

Проект от студии Dimps, представляет собой экшен от третьего лица с элементами ролевой игры и огнестрельным оружием. Здесь вы станете героем мира Gun Gale Online, где вам необходимо исследовать земли виртуальных просторов, взаимодействовать с персонажами аниме и предыдущих игр серии SAO.