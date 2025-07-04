Анонсирована дата выхода DLC "Symphony of a Dazzling Dawn" для Sword Art Online: Fractured Daydream

Издательство Bandai Namco раскрыло подробности грядущего платного дополнения для ролевого экшена Sword Art Online: Fractured Daydream. Четвертое по счету DLC, получившее название «Worlds Beyond IV — Symphony of a Dazzling Dawn», выйдет 24 июля 2025 года.

Ключевым нововведением станет появление двух играбельных персонажей. Игроки смогут взять под управление Мито, а также специальную версию Алисы в образе кошки-рыцаря (Cait Sith). Дополнение также расширит игру новой сюжетной главой, которая будет посвящена этим героиням, и добавит свежие костюмы и оружие.

Игра Sword Art Online: Fractured Daydream доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и на ПК.