Bandai Namco с размахом отмечает годовщину SAO Fractured Daydream: кратко о всех анонсах

В рамках специального выпуска Kawahara Reki Channel, приуроченного к первой годовщине Sword Art Online: Fractured Daydream, компания Bandai Namco поделилась планами по развитию ролевого экшена.

В скором времени к ростеру присоединятся 2 новых героя. Первым станет Нэчжа, ранее выступавшая в роли ИИ помощника. Она будет персонажем класса Танк. Вторым героем окажется Спригган Кирито из ALO, который будет принадлежать к классу Разбойник и получит в качестве ультимативной способности свой знаменитый навык Затмение.

Одним из ключевых нововведений станет бета-версия одиночного режима. Он позволит игрокам проходить кооперативные квесты и рейды в одиночку с NPC напарниками. Разработчики отмечают, что для игры в этом режиме все равно потребуется подключение к сети, а шанс выпадения некоторых предметов будет ниже, чем в мультиплеере.

Для высокоуровневых игроков готовится новый рейд-босс Доль'Зел, Хаотический Дрейк Нова, который станет первым противником с двумя стихийными атрибутами и будет использовать на игроках эффект Заморозки. Также в свободных квестах появится новая угроза — Проклятие Габриэля.

С 2 октября начнется 5 сезон, а вместе с ним и празднование годовщины. Игроков ждут ежедневные подарки, удвоенный опыт, а также первая в истории игры распродажа в магазине. В него добавят костюмы из прошлых коллабораций, например, с певицей ReoNa и аниме GGO II. Отдельно было объявлено о кроссовере с Tales of Xillia Remastered, в рамках которого в игру добавят костюмы Джуда и Миллы для Кирито и Асуны соответственно. Кроме того, разработчики подтвердили участие в фестивале Kitakyushu Pop Culture Festival 2025, где поделятся дополнительными деталями об оригинальных игровых персонажах.