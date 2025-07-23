Bandai Namco выпустила новый трейлер Sword Art Online: Fractured Daydream, посвященный Алисе

Издательство Bandai Namco и студия-разработчик Dimps опубликовали свежий трейлер экшен-RPG Sword Art Online: Fractured Daydream. Ролик посвящен одному из игровых персонажей, хорошо знакомой поклонникам франшизы Алисе.

В видео показана новая версия героини с кошачьими ушами. В игре она представлена классом Маг и специализируется на использовании мощных заклинаний в бою. Трейлер демонстрирует геймплейные кадры, в которых Алиса сражается с различными противниками и участвует в масштабных рейдах на боссов вместе с другими персонажами.

Sword Art Online: Fractured Daydream предлагает игрокам объединяться в команды до 20 человек и сражаться в онлайновых баталиях. По сюжету, сбой в новой виртуальной системе привел к смешению миров и временных линий вселенной Sword Art Online, из-за чего героям из разных арок истории предстоит действовать сообща.