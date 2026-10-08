Для Sword Art Online: Fractured Daydream вышло обновление 8 сезона с рейдовым боссом и героиней Эйдис

Компания Bandai Namco выпустила крупное обновление для кооперативного ролевого экшена Sword Art Online: Fractured Daydream. Апдейт приурочен к старту Season 8 и празднованию 2 годовщины с момента релиза игры. Разработчики расширили список доступных активностей, повысили планку прокачки и добавили контент для высокоуровневых персонажей, однако часть нововведений вызвала неоднозначную реакцию сообщества.

Главным пополнением ростера стала мечница Эйдис, известная фанатам как 10 Рыцарь Единства из мобильного ответвления Sword Art Online: Alicization Rising Steel. В бою героиня относится к классу Rogue, орудует катаной на высокой скорости и применяет темные техники священных искусств для нанесения урона по площади. Персонаж не входит в стандартный сезонный пропуск и не предоставляется бесплатно. Героиню продают исключительно через внутриигровой магазин за специальную валюту в составе комплекта Eydis Bundle. До 22 октября 2026 года на набор действует временная скидка, снижающая стоимость с 2200 до 1800 медалей.

Платный статус ключевой героини на фоне юбилея спровоцировал волну критики в сервисе Steam. Пользователи обратили внимание на агрессивную монетизацию и завышенную стоимость покупки. Отдельный боец в пересчете на реальные деньги обходится примерно в 20 долларов, тогда как наборы с 2 новыми персонажами в магазине продавались за 15 долларов. Игроки напомнили, что в предыдущей части франшизы Sword Art Online: Last Recollection стартовый ростер насчитывал 42 бойца без необходимости докупать персонажей через микротранзакции.

Празднование двухлетия игры покупкой бойца за 20 долларов во внутриигровом магазине выглядит абсурдно при наличии наборов с 2 персонажами за 15 долларов. Эйдис должна быть бесплатной, чтобы все могли отметить годовщину. Сейчас в ростере 32 персонажа с учетом платных дополнений и перекрашенных обликов, тогда как в прошлой части сразу было 42 героя без микротранзакций. Игра превратилась в пустую трату времени и выкачивание денег.

- Skye Aero, пользователь площадки Steam

Для любителей рейдового контента разработчики открыли экстремальное испытание Extreme Boss Raid. В его рамках игроки отправляются на 100 этаж парящей крепости Айнкрад, где сталкиваются с финальным боссом An Incarnate of the Radius EX. Событие продлится до 22 октября 2026 года и требует ранг профиля не ниже 150. Противник обладает всеми стихиями сразу и лишен элементальных уязвимостей. Сражение проходит по усложненным правилам без права на ошибку: если союзники не успевают вовремя воскресить павшего участника группы до истечения таймера, тот окончательно выбывает из битвы, а провал попытки воскрешения приводит к немедленному поражению всей команды без получения наград.

Следом за рейдом запланирован запуск еще одного сложного режима Irregular Boss Gauntlet, который будет доступен с 22 по 29 октября 2026 года. Испытание рассчитано на игроков от 150 ранга, хотя разработчики рекомендуют достичь 170 уровня. В ходе серии схваток предстоит одолеть чудовищ Dorz l the Chaos Drake Origin и The Storm Griffin. Первый монстр атакует огнем и уязвим к воде, а второй бьет молниями и слаб перед стихией ветра. За успешное прохождение положена экипировка 185 ранга, ставшая максимальной в игре.

Вместе с новыми боссами потолок развития ранга игрока официально подняли со 150 до 180 уровня. Параллельно в проекте стартовала праздничная кампания ежедневного входа, рассчитанная на период с 8 по 14 октября 2026 года. За регулярное посещение серверов начисляют ценные ресурсы, билеты SAO Ticket, самоцветы и кристаллы развития персонажей, забрать которые разрешено вплоть до 31 октября 2026 года. Внутриигровой магазин также получил временные скидки на тематические костюмы, а в боях временно действуют бонусы к опыту профиля и повышенный шанс выпадения легендарного снаряжения.

Sword Art Online: Fractured Daydream вышла 4 октября 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Несмотря на праздничные активности и регулярный выпуск патчей, онлайн проекта продолжает держаться на скромных показателях, а аудитория выражает недовольство отсутствием полноценного офлайн-режима и акцентом издателя на микротранзакциях.