Сюжетный трейлер Sword Art Online: Fractured Daydream раскрывает дату выхода

Компания Bandai Namco объявила дату выхода Sword Art Online: Fractured Daydream, новой части знаменитой серии, объединяющей аниме и видеоигры, которая также представлена в новом сюжетном трейлере.
Игра выйдет 4 октября 2024 года на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, издана Bandai Namco и разработана Dimps, в разных изданиях, о чем также сообщается в новом видео выше.
Стандартное издание содержит только игру и будет стоить 59,99 евро, в то время как Digital Deluxe Edition, стоимостью 84,99 евро, будет содержать игру плюс загружаемый контент "Worlds Beyond I" и "Worlds Beyond II", а также дополнительные костюмы.
Кроме того, есть и богатое Premium Edition, которое по цене €99,99 содержит игру, Character Pass 1, загружаемый контент "Worlds Beyond I" и "Worlds Beyond II", набор бонусных штампов, дополнительные костюмы, цифровой артбук и трехдневный бонус раннего доступа, благодаря которому в игру можно будет поиграть уже 1 октября 2024 года.
Анонсированная в феврале прошлого года, Sword Art Online: Fractured Daydream представляет собой дальнейшее развитие знаменитой японской ролевой игры, связанной с одноименным мультсериалом.
В данном случае это гибридный многопользовательский экшен, который также допускает одиночные и оффлайн-приключения, хотя в полной мере демонстрирует свой потенциал в многопользовательском онлайн-режиме.
В новую главу, по сути, можно играть как в одиночном режиме, так и в многопользовательском, до 20 игроков одновременно, создавая тем самым несколько расширенный игровой опыт, пусть и не на уровне полноценной MMO.
В оригинальной истории задействованы персонажи из разных глав и сюжетных линий серии, что ставит вопросы о временных парадоксах и возможных изменениях сюжета даже в прошлых сюжетных линиях.
Sword Art Online:
Честно, выглядит дерьмово. Лично для меня играбельной и интересной сюжетно была Fatal Bullet.
Ну даже она надоедала, а классические части вообще не понятно кто у них брал, что уже минимум по каждому сезону есть игра.
Очередная ущербная Гача? И когда хомячки перестанут финансировать подобный отстой...
Как главный хейтер Скамко Мастдай всея Пегача и по совместительству самый большой фанат "САЛА" (c), которому в своё время дали доступ в закрытую бету, в которой я провёл почти 10 часов, ответственно заявляю!...
...а ничего не заявляю, потому что игра не доступна для покупки на территории РБ и РФ))00
Ладно, если серьёзно - некоторый потанцевал у игры есть, но очень скромный. Всё таки разработчики игры DIMPs сделали в своё время Fatal Bullet, очень годную часть серии. А после плохой Alicization Lycoris и просто ужасной Last Recollection вообще любая игра сделанная не на отъ*бись будет выглядеть хорошо. Бета была с кучей изъянов, в частности геймплейных, от которых лично у меня сильно горела жёппа, но к чести разрабов они уже выпустили два "письма", в которых пообещали данные проблемы порешать, так что они вроде бы хотя бы пытаются имитировать состояние "мы слушаем игроков". Посмотрим на релизе поправят они главные проблемы или нет. Проблема лишь в том, что игра 99% ориентирована на мульт и бесконечный гринд, поэтому тот кто начинает раньше в заведомо выигрышном положении относительно других, так что бохатые покупатели очередного Premium Edition (и в целом весь мир относительно РБ и РФ) будут смотреть свысока на холопов, которые начнут качаться 3/4 октября и позже. Правда вся игра по сути закончится на моменте, когда все персонажи будут вкачаны и "собраны" (а зная сколько контента они обычно завозят на релизе и после, качаться придётся на одних и тех же локациях сражаясь с одними и теми же боссами/мобами тысячи раз), так что если они не будут добавлять новых персонажей хотя бы периодически, удовольствие это будет не долгое.
Ну, посмотрим на релизе как оно будет, не обоср*тся ли они в очередной раз добавив магазин с бустерами аля SAO Shop из AL (вроде пока обещали что не будут, правда все эти Премиум Пассы с персонажами заочно напрягают). Если, конечно, Бука опять через несколько месяцев будет продавать ключи активации, которые сработают в РБ регионе...
сколько хочется поиграть в новых сао у меня так и не получалось, нервы надо крепкие иметь хотя на японских аниме игр слона съел, смог только в fatal bullet тут реально было интересно, не успел в те новые 2 поиграть уже 3 игра выходит.
На релизе бы не обосрались, и не перенесли!!!!!!!!!!!!!!!!!