Сюжетный трейлер Sword Art Online: Fractured Daydream раскрывает дату выхода

В Fractured Daydream вас ждёт встреча с более чем 20 культовыми персонажами из всех уголков мультивселенной Sword Art Online. От знакомых героев оригинальной серии до новых лиц из спин-оффов и ответвлений. При этом каждый герой принадлежит к своему особому боевому классу, обладающему уникальными атрибутами и способностями. Это открывает безграничные возможности для экспериментов с командной синергией, позволяя игрокам создавать непредсказуемые и смертоносные комбинации умений.

В этой части игроков ждёт не просто очередная история в знакомой вселенной, а совершенно новое, оригинальное повествование, в котором сталкиваются и переплетаются все миры SAO, создавая непредсказуемые сюжетные повороты.

Представьте себе, что границы между реальностями рушатся, и персонажи из разных временных линий и альтернативных вселенных Sword Art Online оказываются в одном месте и в одно время. Это не просто встреча старых знакомых — это столкновение противоположностей, где бывшие враги становятся невольными союзниками, а те, кто давно покинул этот мир, возвращаются в виде нежити, несущей новые угрозы и вызовы.

Но в центре этой истории лежит один главный вопрос: как далеко может зайти человек, чтобы получить второй шанс? Когда прошлое переплетается с настоящим, а изменение одного события может означать разницу между жизнью и смертью, на что готовы пойти герои, чтобы исправить ошибки и спасти тех, кто им дорог?