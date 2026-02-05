В Sword Art Online: Fractured Daydream появилась Ундина Асуна с возможностью воздушного боя

Bandai Namco официально объявила о выходе нового игрового персонажа для многопользовательского экшена Sword Art Online: Fractured Daydream. Ряды бойцов пополнила Ундина Асуна, которую уже добавили во внутриигровой магазин.

Разработчики характеризуют новую версиб Асуны как универсального бойца, способного адаптироваться к любой ситуации. Формально героиня относится к роли Поддержка, так как она умеет лечить союзников и накладывать на команду усиливающие эффекты. Однако ее боевой потенциал расширен за счет сохранения высокого показателя количества ударов и уникальной мобильности. Ключевой особенностью персонажа стала способность свободно перемещаться в трехмерном пространстве, используя воздушные маневры для атак и уклонения.

В честь релиза издатель запустил временную акцию. Игроки могут приобрести Ундину Асуну по сниженной цене вплоть до 19 февраля. Создатели игры также отметили, что состав контента и условия его доступности могут меняться без предварительного уведомления. Проект продолжает развиваться на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch, предлагая масштабные рейды для двадцати участников.