В Sword Art Online Fractured Daydream стартовал июльский ивент с рейдовыми боссами

Игрокам предстоит объединиться для победы над могущественными противниками и получения наград, зависящих от общего числа поверженных боссов всем сообществом.

Событие разделено на два этапа. Первый этап проходит с 17 по 24 июля и предлагает игрокам сразиться с боссом The Skull Reaper Tempest. Для участия в этом рейде требуется ранг игрока выше 90. Уязвимостями этого противника являются стихии Электричества и Тьмы.

Второй этап начнется 24 июля и продлится до 31 июля. В этот период игроки столкнутся с Sword Golem Catastrophe. Доступ к этому сражению откроется для пользователей с рангом выше 135. Эффективными стихиями против данного босса будут Огонь и Вода.

Параллельно проходит испытание по количеству побед. За достижение общих целей предусмотрены награды для всех участников. При преодолении отметки в 2000 побед игроки получат 1000 материалов для создания талисманов. За 3000 побед будет начислено 10 единиц Материалов Z. Если сообщество одолеет более 4000 боссов, наградой станет один SAO Ticket.