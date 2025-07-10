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Sword Art Online: Fractured Daydream 04.10.2024
Экшен, Ролевая, Аниме
6.4 36 оценок

В Sword Art Online Fractured Daydream стартовал июльский ивент с рейдовыми боссами

Extor Menoger Extor Menoger

Игрокам предстоит объединиться для победы над могущественными противниками и получения наград, зависящих от общего числа поверженных боссов всем сообществом.

Событие разделено на два этапа. Первый этап проходит с 17 по 24 июля и предлагает игрокам сразиться с боссом The Skull Reaper Tempest. Для участия в этом рейде требуется ранг игрока выше 90. Уязвимостями этого противника являются стихии Электричества и Тьмы.

Второй этап начнется 24 июля и продлится до 31 июля. В этот период игроки столкнутся с Sword Golem Catastrophe. Доступ к этому сражению откроется для пользователей с рангом выше 135. Эффективными стихиями против данного босса будут Огонь и Вода.

Параллельно проходит испытание по количеству побед. За достижение общих целей предусмотрены награды для всех участников. При преодолении отметки в 2000 побед игроки получат 1000 материалов для создания талисманов. За 3000 побед будет начислено 10 единиц Материалов Z. Если сообщество одолеет более 4000 боссов, наградой станет один SAO Ticket.

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