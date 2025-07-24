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Sword Art Online: Fractured Daydream 04.10.2024
Экшен, Ролевая, Аниме
6.4 37 оценок

Вышло четвертое дополнение для SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

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Для экшена SWORD ART ONLINE Fractured Daydream стало доступно четвертое по счету загружаемое дополнение под названием World Beyonds Ⅳ Symphony of a Dazzling Dawn. Релиз состоялся на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.

С выходом DLC в игре появились два новых играбельных персонажа. Первым стала Мито, известная по полнометражным аниме-фильмам Sword Art Online The Movie -Progressive-. Она присоединяется к ростеру в качестве бойца, вооруженного косой. Вторым персонажем является Кошка-рыцарь Алиса, представляющая класс магов и основанная на ее аватаре из арки Unital Ring.

Дополнение также привносит новую сюжетную линию. Повествование начинается с того, что Алиса во время исследования леса вместе с Кирито и другими натыкается на странный фрагмент данных, который неожиданно превращает ее в аватара Кошки-рыцаря. Вскоре после этого герои сталкиваются с могущественным боссом и встречают Мито, старую знакомую Асуны.

Приобрести Symphony of a Dazzling Dawn можно как отдельно, так и в составе второго сезонного пропуска Character Pass 2.

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