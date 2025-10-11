Команда Deadline Team показала прогресс русского перевода Sword Art Online Re: Hollow Fragment

Команда энтузиастов Deadline Team опубликовала демонстрационный ролик, показывающий текущий прогресс работы над русской локализацией ролевой игры Sword Art Online Re: Hollow Fragment. Видео демонстрирует начальный этап игры с переведенным на русский язык текстом.

В ролике можно увидеть локализованное главное меню, процесс создания персонажа, а также вступительные кат-сцены и диалоги, которые сопровождаются русскими субтитрами. Кроме того, показаны фрагменты игрового процесса с переведенными элементами интерфейса и обучающими подсказками во время первой битвы с боссом.

Авторы перевода отмечают, что представленная в видео версия является черновой. В описании к ролику они уточнили: Это черновая версия перевода и мы в курсе обо всех ошибках в тексте, лишних буквах/пробелах. На стадии окончательных тестов и редактуры всё будет исправлено. Команда подчеркивает, что на текущем этапе разработки подобные недочеты неизбежны, и просит сообщество отнестись к этому с пониманием. Дата выхода финальной версии локализации пока не сообщается.