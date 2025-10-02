Команда энтузиастов взялась за полноценный перевод Sword Art Online RE: Hollow Fragment

Спустя много лет ожиданий и обсуждений на форуме Zone of Games, JRPG Sword Art Online RE: Hollow Fragment получила шанс на полноценную русскую локализацию. Новая команда переводчиков во главе с пользователем под ником DeadlineLine официально объявила о начале работ над игрой.

Ранее на протяжении нескольких лет в теме обсуждались технические сложности перевода, а пользователь Zolodei даже создал инструментарий для извлечения текста из игровых файлов. Несмотря на наличие инструментов, полноценный перевод долгое время не начинался из-за технических проблем, приводивших к вылетам игры.

Недавно сразу несколько энтузиастов выразили готовность взяться за локализацию. В итоге пользователь DeadlineLine сообщил, что его команда полноценно берется за перевод от начала и до конца. По его словам, в состав команды входят 3 переводчика, 2 из которых также могут выполнять роль редакторов, а один владеет основами японского языка. Кроме того, к работе привлечен тестер.

Команда уже приступила к работе, используя наработки предыдущих участников форума, и даже поделилась первыми скриншотами с переведенными элементами интерфейса. Для ускорения процесса и тестирования на разных этапах прохождения переводчики обратились к сообществу с просьбой предоставить сохранения игры.