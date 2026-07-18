Вышла бета-версия русификатора для Sword Art Online Re: Hollow Fragment на ПК

На портале Zone of Games состоялась публикация бета-версии перевода на русский язык для японской ролевой игры Sword Art Online Re: Hollow Fragment на ПК. Локализация выполнена преимущественно с использованием машинных методов перевода и уже доступна для тестирования всем желающим.

Работа над проектом велась силами энтузиастов в течение длительного времени. Ранее группа переводчиков под руководством автора под ником Lowfriend выпустила переводы для других игр серии, включая Sword Art Online: Hollow Realization, вышедшую 31 декабря 2025 года, и Accel World vs. Sword Art Online, релиз которой состоялся 16 марта 2026 года. Локализацией Sword Art Online Re: Hollow Fragment изначально занималась команда Deadline Team, однако процесс замедлился из-за технических сложностей, приводивших к регулярным критическим ошибкам и вылетам игры при работе со шрифтами.

Ситуацию удалось исправить в июле 2026 года благодаря вмешательству программиста под ником NikAnErr. Разработчик создал специализированный инструментарий для извлечения текстовых ресурсов из файлов локализации и игровых скриптов, а также решил технические проблемы со шрифтами. Вместо генерации новых шрифтовых атласов с нуля, он перенес структуру японских шрифтов, изначально содержащих полный набор символов кириллицы, в американскую версию игры, сохранив оригинальные идентификаторы в коде.

В текущей бета-версии переведено около 90% игрового текста, что составляет более 100 000 строк. Перевод создавался при помощи нейросетевых технологий, поэтому в нем пока остаются смысловые ошибки и неточности в согласовании родов, вызванные тем, что алгоритмы не всегда могли автоматически определить пол собеседников в диалогах. Кроме того, в некоторых местах интерфейса наблюдается наложение текста на элементы графического оформления, что авторы планируют исправить программным путем в будущих обновлениях.

В дальнейшем планируется выпустить полноценный лаунчер для автоматической установки русификатора. Программа будет поддерживать 2 версии перевода: стабильную и экспериментальную. При этом пользователи получат возможность самостоятельно вносить исправления и предлагать улучшения через функционал лаунчера, а проверенные правки будут постепенно переноситься в стабильную ветку. Для владельцев портативной консоли Steam Deck разработчик пообещал выпустить обычный архив для ручной установки и опубликовать соответствующее руководство в сообществе Steam.