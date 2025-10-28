Энтузиаст показал геймплей фанатского перевода Sword Art Online: Hollow Realization и сообщил о скором релизе

На форуме Zone of Games продолжается работа над фанатской локализацией ролевой игры Sword Art Online: Hollow Realization. Переводчик под псевдонимом Lowfriend сообщил, что работа близится к завершению. По его словам, для полного перевода осталось обработать около 500-650 скриптов. В подтверждение своих слов он опубликовал видео с демонстрацией игрового процесса с уже готовым русским текстом.

Автор русификации отметил, что после завершения основного перевода он планирует потратить еще около 2 недель на вычитку, исправление ошибок и внесение правок. Также в планах унифицировать некоторые термины и обозначения с переводом другой части серии, Sword Art Online: Hollow Fragment, над которым тоже ведется работа. В обсуждении также возникла идея использовать терминологию из официальных локализаций Fatal Bullet и Alicization Lycoris для сохранения единообразия вселенной.

Помимо этого, на форуме обсуждалась техническая возможность переноса готового перевода на портативную консоль PlayStation Vita, так как игра выходила и на этой платформе.