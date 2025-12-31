ЧАТ ИГРЫ
Sword Art Online: Hollow Realization 08.11.2016
Экшен, Ролевая, Аниме
Состоялся релиз первой версии фанатского перевода Sword Art Online Hollow Realization

На профильном ресурсе Zone of Games пользователь под ником Lowfriend опубликовал первую публичную версию русификатора для японской ролевой игры Sword Art Online Hollow Realization. Проект разрабатывался силами сообщества и на данный момент находится в стадии активного завершения.

Sword Art Online: Hollow Realization "Русификатор текста" [0.0.7]

Согласно информации от руководителя проекта текущая сборка охватывает перевод примерно 70-80 процентов всего текста игры. В настоящий момент полностью переведена основная сюжетная линия однако некоторые квесты персонажей и часть второстепенного контента все еще находятся в работе. Над адаптацией текста помимо автора темы работали энтузиасты Mardukas DeadlineLine и Pozzzornik. За техническую часть и создание необходимого софта для извлечения ресурсов отвечал пользователь Zolodei. Также в процессе были задействованы наработки участника TheLuxifer1 который создал инструментарий для работы со шрифтами движка PhyreEngine.

Выпущенная модификация предназначена для ПК версии игры. Адаптация локализации для консоли PS Vita планируется к выходу позднее так как приоритет был отдан компьютерному релизу к новогодним праздникам. Помимо этого Lowfriend сообщил о планах выпустить перевод для игры Accel World VS Sword Art Online уже в январе.

