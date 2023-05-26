Sword Art Online: Last Recollection 06.10.2023
7.2 13 оценок

Bandai Namco выпустила новый трейлер для Sword Art Online: Last Recollection

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butcher69
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Bandai Namco выпустила новый трейлер для Sword Art Online: Last Recollection, демонстрирующий множество геймплейных возможностей, включая кастомизацию.

В трейлере рассказывается о карте Dark Territory, скоростных сражениях, комбо, разнообразии оружия, палитре навыков, цепных атаках, навыках владения мечом, настройке аватара и многом другом.

Sword Art Online: Last Recollection выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 5 октября в Японии и 6 октября по всему миру.

Смотрите трейлер ниже.

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