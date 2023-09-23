Демоверсия игры Sword Art Online: Last Recollection выйдет 26 сентября ©

Компания Bandai Namco выпустит демоверсию игры Sword Art Online: Last Recollection для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 26 сентября, объявила компания в ходе своего мероприятия на сцене Tokyo Game Show 2023.

Сохранения из демоверсии можно будет перенести в полную версию игры, когда она выйдет на рынок.

Также состоялась премьера вступительного анимационного ролика и новых трейлеров, рассказывающих о Юуки и Мито как об играбельных персонажах. Юуки появляется в "Бог меча Градия", а Мито - в фильме "Мастера меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи".

Sword Art Online: Last Recollection выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam 5 октября в Японии и 6 октября по всему миру.