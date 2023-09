Демоверсия Sword Art Online: Last Recollection стала доступна для PSN, Xbox и PC ©

Компания Bandai Namco объявила о релизе бесплатной демоверсии грядущей экшен JRPG Sword Art Online: Last Recollection на PlayStation, Xbox и PC через Steam. Будущие игроки смогут познакомиться с этой игрой до ее полноценного запуска на следующей неделе.

Сюжет Sword Art Online: Last Recollection основан на сюжетной линии War of Underworld. В сюжет добавлено несколько оригинальных моментов, но игрокам предстоит раскрыть правду о Темном Рыцаре и уничтожить множество новых врагов на Темной Территории. Действие Sword Art Online: Last Recollection происходит в альтернативной вселенной, в которой рассматривается, что могло бы произойти, если бы Эугео не получил Game Over в "Войне подземного мира".

Sword Art Online: Last Recollection позволит игрокам пройти кампанию в одиночном режиме, но есть и многопользовательская игра, рассчитанная на 4 игроков. В игре реализована новая система боя, в которой особое внимание уделяется быстрым действиям и стратегическим способностям.

Sword Art Online: Last Recollection выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam 6 октября 2023 года.