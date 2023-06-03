Короткий ролик Sword Art Online: Last Recollection раскрывает сцену с вайфу и угрями ©

Bandai Namco выпустила новый трейлер предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection, вдохновленной аниме.



На этот раз мы видим сцену событий с участием четырех персонажей, изначально представленных в играх серии. В частности, мы видим новую девушку Дороти, Филию из Sword Art Online: Hollow Fragment, Севен из Sword Art Online: Lost Song, и Премьеру из Sword Art Online: Hollow Realization. Они оказываются на болоте вместе с Кирито и случайно связываются с кучей "скользких" угрей.





Sword Art Online Last Recollection - это игра серии, в которой будет происходить наибольшее количество подобных событий.