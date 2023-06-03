Sword Art Online: Last Recollection 06.10.2023
7.3 16 оценок

Короткий ролик Sword Art Online: Last Recollection раскрывает сцену с вайфу и угрями

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Procy_on
Новости

Bandai Namco выпустила новый трейлер предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection, вдохновленной аниме.

На этот раз мы видим сцену событий с участием четырех персонажей, изначально представленных в играх серии. В частности, мы видим новую девушку Дороти, Филию из Sword Art Online: Hollow Fragment, Севен из Sword Art Online: Lost Song, и Премьеру из Sword Art Online: Hollow Realization. Они оказываются на болоте вместе с Кирито и случайно связываются с кучей "скользких" угрей.


Sword Art Online Last Recollection - это игра серии, в которой будет происходить наибольшее количество подобных событий.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DEAD S.n.A.k.e.

Ага, ну да, ну да - плавали-знаем. Сначала они никого в AL не ввели в принципе и просто скипнули тучу персонажей, потом потихоньку ввели всех оригинальных героинь под глупейшим предлогом. И у каждой был лишь один грёбанный квест, в то время как в какой-нибудь Hollow Fragment или Hollow Realization были целые квестовые линии, иногда даже с вплетением других персонажей.

И тут игра полностью построенная на ассетах из AL и создаваемая людьми, отвечавшими за AL (и, главное, с сюжетом от того, кто написал худшие сюжеты для DLC за все 10 лет существования серии) со сразу тучей персонажей их обоих арок Алисизации, предыдущих арок и всех оригинальных героинь. Конечно же ничто не пойдёт по одному месту и тут будет "наибольшее количество подобных событий". Главное качественных и совершенно не одноразовых, да.

И "автор", на заметку:

Спойлер

Имя "Премьер" не склоняется. И хотя бы указывай в конце платформы и дату выхода, потому что "новость" в противном случае выглядит совсем уж пустой и не завершённой.

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