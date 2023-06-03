Bandai Namco выпустила новый трейлер предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection, вдохновленной аниме.
На этот раз мы видим сцену событий с участием четырех персонажей, изначально представленных в играх серии. В частности, мы видим новую девушку Дороти, Филию из Sword Art Online: Hollow Fragment, Севен из Sword Art Online: Lost Song, и Премьеру из Sword Art Online: Hollow Realization. Они оказываются на болоте вместе с Кирито и случайно связываются с кучей "скользких" угрей.
Sword Art Online Last Recollection - это игра серии, в которой будет происходить наибольшее количество подобных событий.
Короткий ролик Sword Art Online: Last Recollection раскрывает сцену с вайфу и угрями©
Bandai Namco выпустила новый трейлер предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection, вдохновленной аниме.
Ага, ну да, ну да - плавали-знаем. Сначала они никого в AL не ввели в принципе и просто скипнули тучу персонажей, потом потихоньку ввели всех оригинальных героинь под глупейшим предлогом. И у каждой был лишь один грёбанный квест, в то время как в какой-нибудь Hollow Fragment или Hollow Realization были целые квестовые линии, иногда даже с вплетением других персонажей.
И тут игра полностью построенная на ассетах из AL и создаваемая людьми, отвечавшими за AL (и, главное, с сюжетом от того, кто написал худшие сюжеты для DLC за все 10 лет существования серии) со сразу тучей персонажей их обоих арок Алисизации, предыдущих арок и всех оригинальных героинь. Конечно же ничто не пойдёт по одному месту и тут будет "наибольшее количество подобных событий". Главное качественных и совершенно не одноразовых, да.
И "автор", на заметку:
Имя "Премьер" не склоняется. И хотя бы указывай в конце платформы и дату выхода, потому что "новость" в противном случае выглядит совсем уж пустой и не завершённой.