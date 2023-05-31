Sword Art Online: Last Recollection 06.10.2023
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Новый трейлер Sword Art Online Last Recollection, демонстрирующий режимы сложности

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Сегодня Bandai Namco выпустила новый трейлер предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection.

Трейлер посвящен демонстрации трех доступных уровней сложности: сюжетного, нормального и жесткого. Каждый из них включает в себя постепенно усложняющихся врагов, с которых также будет чаще выпадать лучшее снаряжение. В зависимости от выбранного режима, вам придется использовать все больше и больше игровых механик, чтобы победить врагов. Конечно, это не означает, что вы не сможете использовать продвинутые механики, если вы выберете более низкие уровни сложности, но при желании можно обойтись и без них.

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