Новый трейлер Sword Art Online Last Recollection, демонстрирующий режимы сложности ©

Сегодня Bandai Namco выпустила новый трейлер предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection.



Трейлер посвящен демонстрации трех доступных уровней сложности: сюжетного, нормального и жесткого. Каждый из них включает в себя постепенно усложняющихся врагов, с которых также будет чаще выпадать лучшее снаряжение. В зависимости от выбранного режима, вам придется использовать все больше и больше игровых механик, чтобы победить врагов. Конечно, это не означает, что вы не сможете использовать продвинутые механики, если вы выберете более низкие уровни сложности, но при желании можно обойтись и без них.