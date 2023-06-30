Sword Art Online: Last Recollection 06.10.2023
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Sword Art Online Last Recollection получила новые трейлеры

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butcher69
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Сегодня Bandai Namco выпустила не один, а целых два трейлера предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection, вдохновленной аниме.

Первый трейлер посвящен сюжету, в нем можно увидеть персонажей, с которыми мы встретимся, и даже мельком посмотреть на геймплей.

Второй трейлер посвящен традиции игр Sword Art Online. Каждая из них представляла новую оригинальную девушку (потому что Кирито никогда не может иметь достаточно вайфу в своем гареме), и все они вернутся в этой новой игре.

Sword Art Online Last Recollection выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC 6 октября 2023 года.

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