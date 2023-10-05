Sword Art Online: Last Recollection получила новый трейлер в преддверии завтрашнего релиза ©

Компания Bandai Namco опубликовала релизный трейлер предстоящей экшен JRPG Sword Art Online: Last Recollection, релиз которой состоится 6 октября 2023 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam. В настоящее время игра доступна в Японии.

В видеоролике рассказывается о борьбе Кирито и его союзников в подземном мире, а также кратко описываются сценарии сражений и враги, с которыми им предстоит столкнуться.

Сюжет Sword Art Online: Last Recollection основан на сюжетной линии War of Underworld. Повествование добавляет несколько оригинальных моментов, поскольку игрокам предстоит раскрыть правду о Темном Рыцаре и уничтожить множество новых врагов на Темной Территории. Действие Sword Art Online: Last Recollection происходит в альтернативной вселенной, в которой рассматривается, что могло бы произойти, если бы Эугео не получил Game Over в "Войне с подземным миром".

Sword Art Online: Last Recollection позволит игрокам пройти кампанию в одиночном режиме, но есть и многопользовательские возможности для игры до 4 человек в режиме онлайн. В игре реализована новая боевая система, в которой особое внимание уделяется быстрым действиям и стратегическим способностям.

В России игра не доступна для покупки.