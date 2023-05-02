Sword Art Online Last Recollection сравнили с Alicization Lycoris на консолях PlayStation ©

Сегодня Bandai Namco выпустила новое видео о предстоящей JRPG Sword Art Online Last Recollection.

В частности, мы получаем сравнение с предшественницей Sword Art Online Alicization Lycoris на PS5 Pro и PS5. Конечно, на новой консоли сравнение будет не совсем яблоко в яблоко, поскольку у Alicization Lycoris никогда не было версии для PS5, поэтому она работает через обратную совместимость.

Сравнение начинается с визуального оформления в целом и скорости игрового процесса, затем переходит к времени загрузки, которое на PS5 практически мгновенное.

Последним пунктом сравнения является частота кадров, причем только версия новой игры для PS5 работает на 60 FPS, а все остальные - на 30. Вы можете проверить это ниже.

Если вы пропустили первоначальный анонс, сделанный в ноябре, игра представляет собой пересказ аниме Sword Art Online Alicization: War of Underworld" из аниме, действие которой происходит на Темной территории подземного мира. Она также послужит продолжением Sword Art Online Alicization Lycoris.

Sword Art Online Last Recollection выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC 6 октября 2023 года.