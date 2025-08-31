Анонсированы новый трейлер и демоверсия ролевой игры Sword Hero

Студия ForestWare сообщила о скором выходе нового трейлера и демонстрационной версии своей будущей ролевой игры Sword Hero. Разработчики приурочили это событие к фестивалю Sword Celebration в Steam, который начнется 1 сентября.

В демоверсии игрокам будет доступна боевая арена, где они смогут опробовать три класса персонажей: воина, лучника и ученого. В перерывах между сражениями можно будет торговать с лавочником, используя систему бартера, экипировать новое оружие и броню, а также лечить полученные раны с помощью предметов, например, бинтов. Ученый сможет применять в бою специальные магические способности. С поверженных врагов можно будет собирать предметы для последующего использования или продажи. Всего игрокам предстоит выдержать 5 раундов на арене.

Выход демо и трейлера запланирован на 1 сентября в 20:00 по московскому времени. Точная дата релиза полной версии Sword Hero пока не объявлена. Проект описывается как RPG с бесшовным открытым миром, вдохновленная серией Gothic, и множеством динамических систем, включая распорядок дня у NPC, систему преступлений и репутации, а также направленную боевую систему с возможностью расчленения.