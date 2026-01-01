Авторы ролевой игры Sword Hero подвели итоги года и анонсировали выход на Kickstarter

Разработчик независимой студии ForestWare опубликовал масштабный видеоотчет, посвященный прогрессу в создании ролевой игры Sword Hero за 2025 год. Проект, вдохновленный классическими RPG вроде Gothic, получил множество технических и геймплейных улучшений, а также готовится к запуску краудфандинговой кампании.

В свежем дневнике разработки автор продемонстрировал новую систему лицевой анимации, которая использует манипуляции с текстурами для создания мимики и моргания без изменения геометрии модели. Значительное внимание было уделено атмосфере: внедрена гибридная система освещения на основе вокселей, позволяющая создавать разные условия видимости внутри помещений и снаружи, а также устраняющая проблему просачивания света сквозь стены. Также были показаны доработанные погодные эффекты и цикл смены дня и ночи.

Интерактивность мира была расширена за счет разрушаемых объектов окружения и физической системы броска предметов. Автор показал механику взлома замков, отметив, что для использования продвинутых инструментов персонажу потребуется обучение у опытных воров. В игре появится возможность покраски элементов брони и одежды, а также система смены сезонов и календарь.

Особое место в отчете заняла демонстрация процедурной анимации монстров. На примере гигантской мухи разработчик показал, как существо реагирует на потерю крыла или конечностей, продолжая бой в изменившемся состоянии. Боевая система получила обновление искусственного интеллекта: теперь NPC обладают кратковременной памятью и могут реагировать на агрессивное поведение игрока, например, на обнажение оружия или воровство. Также была представлена система динамических ранений, которая отображает трехмерные порезы и повреждения на моделях персонажей в реальном времени.

Разработчик коснулся темы магии, сообщив, что для ее изучения игрокам придется вступать в соответствующие фракции. Кроме того, в Sword Hero тестируется сетевой код для кооперативного взаимодействия и сражений между игроками, хотя полноценный бесшовный мультиплеер пока не гарантирован.

В завершение видео было объявлено, что предварительная регистрация на Kickstarter начнется во второй половине января 2026 года. В ближайшее время проект перейдет в стадию закрытого альфа-тестирования.