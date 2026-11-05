Физика ткани, система трагедий и механика разложения трупов в RPG Sword Hero

Мы упоминали уже об интереснейшей механике "Система трагедий" и пришло время немного рассказать о ней.

Физика ткани

Хотя начать хотелось бы с того, что в игру добавлена физика ткани. То что получилось, пока не является финальным решением, но по крайней мере разработчикам удалось избавиться от раздражающего во многих играх клиппинга, то есть прорезания предметов на спине (например, оружия) сквозь ткань плаща.

Разложение трупов и захоронения

Полностью завершена механика разложения всех трупов в игре. Это касается как людей, так и животных и монстров. Единственное отличие, что только у людей в конце будет оставаться скелет.

Что касается захоронений, то NPC будут погребать погибших близких, а вы и другие NPC сможете при желании заняться осквернением могил!

Система трагедий

Эта механика заключается в изменении поведения NPC в связи с тяжелыми событиями, которые с ним произошли. Потеря близких или утрата ценного имущества влияет на психологическое состояние NPC, в результате чего персонаж будет вести себя по-новому.

Есть два варианта, к которому может привести произошедшая с NPC трагедия:

самый частый из них - изменение распорядка NPC на действия, связанные с переживаниями горя и

более редкий и интересный - уникальная трагическая линия поведения, нечто вроде личного квеста NPC.

Например, NPC может потратить все свои сбережения на качественные доспехи и острый меч, чтобы отправиться на поиски того, кто разрушил его жизнь. Разумеется, если этим «кем-то» оказались вы, NPC должен знать о вашем поступке.

Поэтому система трагедий стала важным дополнением к системе преступлений.