Издательство Crytivo анонсировано новую RPG Sword Hero в духе "Готики"

Такие игры как «Готика» и The Elder Scrolls IV: Oblivion сформировали особый поджанр RPG, в которым с тех пор успешно работают многи разработчики со всего мира.

Хотим представить вам экшен-RPG Sword Hero, которая продолжает традиции упомянутых проектов.

Sword Hero — это экшен‑RPG от третьего лица в открытом мире, который настроен так, чтобы создавать достоверную жизнь вокруг игрока. По хорошей традиции у местных NPC есть распорядок дня и система запоминания событий. В игре присутствуют репутация и возможность стать преступным элементом.

Боевую систему разработчики решили сделать более реалистичной, используя направленные удары в бою.

Разработчики из ForestWare никогда не скрывали, что ориентируются на «Готику» и прямо пишут о своей игре Sword Hero в Steam:

Бесшовный открытый мир, полный секретов и историй, выдержанный в стиле культовой серии Gothic.

Если покопаться в цифрах, тосСогласно статистике сайта Gamalytic, на данный момент Sword Hero имеет в своём активе более 200 000 добавлений в список желаемого в Steam.

Пока неизвестно, на какой стадии готовности находится проект, но разработчики уже разместили на странице Sword Hero в Steam демоверсию. Правда, она пока доступна лишь инфлюенсерам и не является общедоступной.

Дальше поиски могут привести вас на Kickstarter, где у Sword Hero тоже есть своя страница. Сбор средств пока не стартовал, но это случится уже 27 января.

Так что пока предлагаем вам добавить игру в свой список желаемого в Steam.