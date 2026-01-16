Издательство Crytivo анонсировано новую RPG Sword Hero в духе "Готики"

Такие игры как «Готика» и The Elder Scrolls IV: Oblivion сформировали особый поджанр RPG, в которым с тех пор успешно работают многи разработчики со всего мира.
Хотим представить вам экшен-RPG Sword Hero, которая продолжает традиции упомянутых проектов.
Sword Hero — это экшен‑RPG от третьего лица в открытом мире, который настроен так, чтобы создавать достоверную жизнь вокруг игрока. По хорошей традиции у местных NPC есть распорядок дня и система запоминания событий. В игре присутствуют репутация и возможность стать преступным элементом.
Боевую систему разработчики решили сделать более реалистичной, используя направленные удары в бою.
Разработчики из ForestWare никогда не скрывали, что ориентируются на «Готику» и прямо пишут о своей игре Sword Hero в Steam:
Бесшовный открытый мир, полный секретов и историй, выдержанный в стиле культовой серии Gothic.
Если покопаться в цифрах, тосСогласно статистике сайта Gamalytic, на данный момент Sword Hero имеет в своём активе более 200 000 добавлений в список желаемого в Steam.
Пока неизвестно, на какой стадии готовности находится проект, но разработчики уже разместили на странице Sword Hero в Steam демоверсию. Правда, она пока доступна лишь инфлюенсерам и не является общедоступной.
Дальше поиски могут привести вас на Kickstarter, где у Sword Hero тоже есть своя страница. Сбор средств пока не стартовал, но это случится уже 27 января.
Так что пока предлагаем вам добавить игру в свой список желаемого в Steam.
Кому это надо? Готику уже все забыли как лет 20, а тут еще и проект с таким графоном.
Кто забыл Готику, в Готику не
пытался в демку поиграть
но что-то ниасилил, все было очень странно..
вернусь к игре после релиза
Хорошее решение!
ну а че такая страшненькая то ? опять олдстаил
Он самый!