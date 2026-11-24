В RPG Sword Hero состоится одновременная установка двух обновлений 6 и 7.
Помимо большого количества исправлений и улучшений качества жизни, все функции, отмеченные в дорожной карте, также включены в это обновление.
В числе нововведений — новые модели персонажей, заклинания, квесты, рыбалка, приготовление пищи, похороны, проверка на трагедию (1 вариант), новые модели оружия... и так далее.
Добавлены пресеты графики: Ретро, Чистая, Производительность.
Добавлены первые прототипы квестов.
Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице Sword Hero в Steam