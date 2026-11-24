В RPG Sword Hero состоится одновременная установка двух обновлений 6 и 7.

Помимо большого количества исправлений и улучшений качества жизни, все функции, отмеченные в дорожной карте, также включены в это обновление.

В числе нововведений — новые модели персонажей, заклинания, квесты, рыбалка, приготовление пищи, похороны, проверка на трагедию (1 вариант), новые модели оружия... и так далее.

Добавлены пресеты графики: Ретро, Чистая, Производительность.

Добавлены первые прототипы квестов.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице Sword Hero в Steam