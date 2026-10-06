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Sword Hero TBA
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху
4.8 20 оценок

Новости Sword Hero - RPG в открытом мире в духе старой "Готики"

Играть или Нет Играть или Нет

С начала года я слежу за Sword Hero, так как являюсь большим фанатом как оригинальной "Готики", так и недавней Gothic 1 Remake, в которой я с удовольствием наиграл больше 160 часов.

Sword Hero - это прямой наследник "Готики" 1 и 2, в котором автору удалось реализовать и множество собственных механик. Проект профинансирован с Kikstarter, где ему удалось собрать больше 90 000 долларов, так что за его будущее можно относительно не волноваться, что игра обязательно выйдет.

Хочу познакомить вас с последними новостями на проекте. В данный момент идет закрытое альфа-тестирование, которое получило уже пятый апдейт буквально на днях.

  • С 24 сентября в Sword Hero появился стелс, карманные кражи и скрытные убийства.
  • В игру добавлены различные виды метательного оружия, включая разные типы бомб.
  • Добавлены ловушки.
  • Добавлена водяная стрела, позволяющая тушить огонь и факелы, а также мочить врагов (во всех смыслах).
  • Добавлена ​​возможность появления Гигантской мухи!

Одна из самых крутых фишек игры - это потеря конечностей и переломы. Если персонаж сломал ногу, то он будет хромать. А если останется без ноги, то будет ползать. Но можно сделать протез!

ПК 3 Обновления 2
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