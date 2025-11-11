Разработчик Sword Hero показал прогресс в создании мира, новые механики и концепт-арты существ

Автор инди-RPG в духе Gothic под названием Sword Hero выпустил новый дневник разработки, в котором поделился результатами работы за последние два месяца. Основное внимание было уделено созданию игрового мира, а также демонстрации новых технических возможностей и будущего контента.

В ролике был представлен геймплей в новой локации, представляющей собой скалистый каньон с густой растительностью. Разработчик отметил, что большая часть времени ушла именно на создание и проработку окружения. Он также упомянул, что некоторые области, выглядящие пустыми, в будущем будут доработаны, например, на месте одного из ущелий появится озеро с водопадом. Для повышения атмосферности в мир были добавлены мелкие детали, такие как летающие насекомые, паутина и останки незадачливых путников, что делает окружение более живым и мрачным.

Были продемонстрированы улучшения в системе рендеринга и взаимодействия с растительностью. Теперь трава и кусты не только реагируют на проходящего мимо персонажа, но и колеблются под воздействием взрывов или шагов крупных существ, при этом производительность системы была оптимизирована.

Разработчик показал обновлённую механику распространения огня. После взрыва на земле остаётся выжженный след, а близлежащая растительность обугливается, меняя свой цвет и внешний вид. Кроме того, была продемонстрирована работа погодных условий. Сильный дождь способен динамически тушить огонь, что добавляет реализма во взаимодействие с окружением.

В заключение автор анонсировал сотрудничество с художником Ahmonza Gwynn и показал множество его концепт-артов. В игру планируется добавить разнообразную фауну, от обычных рыб, кур и кошек до фантастических и враждебных созданий, включая жутких мутантов и монстров.