Редактор персонажа в RPG Sword Hero

В ближайшем обновлении №6 в игру будет добавлена система настройки внешности персонажа.
Разработчики закончили работу над первым набором лиц, что позволило запустить систему в действие. С ее помощью можно создавать и женских персонажей (пока что используя адаптированные мужские лица, так как женские варианты еще в процессе разработки).
И вы совершенно точно сможете создать с помощью этого инструмента по-настоящему нелепых персонажей!
Молодцы ребята
О, это не та игра, где могут отсечь руки и можно вместо них протезы ставить?
Почему на скриншотах другая игра?