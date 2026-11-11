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Sword Hero TBA
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху
5 21 оценка

Редактор персонажа в RPG Sword Hero

Crytivo Team Crytivo Team Официальный аккаунт

В ближайшем обновлении №6 в игру будет добавлена система настройки внешности персонажа.

Разработчики закончили работу над первым набором лиц, что позволило запустить систему в действие. С ее помощью можно создавать и женских персонажей (пока что используя адаптированные мужские лица, так как женские варианты еще в процессе разработки).

И вы совершенно точно сможете создать с помощью этого инструмента по-настоящему нелепых персонажей!

ПК 6 Обновления 5
16
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Избранный Иноса

Молодцы ребята

1
ScrawnyHance

О, это не та игра, где могут отсечь руки и можно вместо них протезы ставить?

1
hpi

Почему на скриншотах другая игра?