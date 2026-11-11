Редактор персонажа в RPG Sword Hero

В ближайшем обновлении №6 в игру будет добавлена система настройки внешности персонажа.

Разработчики закончили работу над первым набором лиц, что позволило запустить систему в действие. С ее помощью можно создавать и женских персонажей (пока что используя адаптированные мужские лица, так как женские варианты еще в процессе разработки).

И вы совершенно точно сможете создать с помощью этого инструмента по-настоящему нелепых персонажей!