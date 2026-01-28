RPG Sword Hero в духе "Готики" собрала 90 000 долларов в первый день на Kickstarter

Вчера, 27 января, олдскульная RPG Sword Hero в духе игр серии «Готика» стала участницей краудфандинговой кампании на сайте Kickstarter.

Целью разработчика ForestWare было собрать дополнительно 35 000 долларов на разработку, чтобы сделать игру ещё лучше и наполнить открытый мир большим количеством интересных мест и событий.

В итоге стартовая цель была достигнута уже через два часа после старта кампании. А к сегодняшнему моменту в копилке Sword Hero уже более 90 000 долларов.

Это значит, что нас ждёт ещё более масштабная игра, чем планировалось разработчиком изначально.

Уже сейчас в Sword Hero реализованы:

Бесшовный открытый мир.

Бесшовный открытый мир. Динамические системы: смена дня и ночи, погодные условия, распространение огня, развитие инфекций, заживление ран.

Урон по частям тела.

Жильё, в котором можно жить, а можно сдавать в аренду.

Гигантские существа: необычные монстры с труднодоступными уязвимыми точками.

Развитие персонажа: прокачка персонажа влияет на его внешность — мускулы, татуировки, мутации, протезы.

Потеря конечностей и протезирование: вы можете навсегда потерять конечность и заменить её протезом.

Враги, учитывающие уровень и силу игрока: слабые враги не будут гоняться за вами до конца игры — они способны определять вашу мощь.

Фракции: три уникальных сообщества, в которые вы вольны вступить или остаться одиночкой.

: три уникальных сообщества, в которые вы вольны вступить или остаться одиночкой. Сюжет, разделённый на шесть глав, состоящий из разветвлённых событий и ведущий к нескольким концовкам.