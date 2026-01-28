ЧАТ ИГРЫ
Sword Hero TBA
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху
5.1 16 оценок

RPG Sword Hero в духе "Готики" собрала 90 000 долларов в первый день на Kickstarter

Вчера, 27 января, олдскульная RPG Sword Hero в духе игр серии «Готика» стала участницей краудфандинговой кампании на сайте Kickstarter.

Целью разработчика ForestWare было собрать дополнительно 35 000 долларов на разработку, чтобы сделать игру ещё лучше и наполнить открытый мир большим количеством интересных мест и событий.

В итоге стартовая цель была достигнута уже через два часа после старта кампании. А к сегодняшнему моменту в копилке Sword Hero уже более 90 000 долларов.

Это значит, что нас ждёт ещё более масштабная игра, чем планировалось разработчиком изначально.

Уже сейчас в Sword Hero реализованы:

  • Бесшовный открытый мир.
  • Динамические системы: смена дня и ночи, погодные условия, распространение огня, развитие инфекций, заживление ран.
  • Урон по частям тела.
  • Жильё, в котором можно жить, а можно сдавать в аренду.
  • Гигантские существа: необычные монстры с труднодоступными уязвимыми точками.
  • Развитие персонажа: прокачка персонажа влияет на его внешность — мускулы, татуировки, мутации, протезы.
  • Потеря конечностей и протезирование: вы можете навсегда потерять конечность и заменить её протезом.
  • Враги, учитывающие уровень и силу игрока: слабые враги не будут гоняться за вами до конца игры — они способны определять вашу мощь.
  • Фракции: три уникальных сообщества, в которые вы вольны вступить или остаться одиночкой.
  • Сюжет, разделённый на шесть глав, состоящий из разветвлённых событий и ведущий к нескольким концовкам.
  1. Следите за кампанией Sword Hero на "Кикстартер" ЗДЕСЬ.
  2. Добавляйте Sword Hero в желаемое в Steam:
Комментарии:  4
Truthful Zaman

Донашивать графику за Готикой было не обязательно...

Мясо с майонезом

страшно за кикстартер, нет особых гарантий что игра дойдет до релиза

RРG

Киксталкер, патрон и итхио - это такие фетиши, чтобы платить, качать скриншоты и работать тестировщиком

AndralStormborn

Ммм, и графика прям как в первой Готике)