RPG Sword Hero в духе "Готики" успешно завершила сборы на Kickstarter на отметке 366 000 долларов

Менее месяца — с 27 января по 26 февраля — длилась краудфандинговая кампания Sword Hero на Kickstarter.
Изначально разработчик планировал собрать 35 000 долларов на завершение разработки проекта, но в итоге превысил изначальную цель более чем в 10 раз. К завершению кампании было собрано 366 428 долларов США.
«Это не просто цифра. Это вера, доверие и тысячи людей, объединившихся, чтобы сказать, что они верят в этот проект. От всего сердца благодарю вас. Каждое обещание, каждый репост, каждый комментарий, каждое сообщение значили для меня больше, чем вы можете себе представить», — прокомментировал результаты разработчик ForestWare.
Сейчас разработчик работает над альфа‑версией Sword Hero. В планах — использовать собранные средства для расширения штата студии. Ранее ForestWare состояла из одного человека, привлекая сторонних художников на контрактной основе.
Sword Hero — это экшен‑RPG от третьего лица в открытом мире, который настроен так, чтобы создавать достоверную жизнь вокруг игрока. По хорошей традиции у местных NPC есть распорядок дня и система запоминания событий. В игре присутствуют репутация и возможность стать преступным элементом.
визуал в сделку не входил достался от первой готики
Любопытная игра, много механик из готики и других игр 2000х
Выглядит интересно. Словно решили вдохновится олдскульными rpg. И реализовать от части более смелые идеи и сложить это всем хорошим из старых. Как будет на релизе не ясно. Визуально выглядит не плохо. Даже графика не сказать что вырвиглазная. А такая достаточно олдовая и приятная визуально. Своим таким стилем и антуражем в целом.
Графон тоже прямиком из первой Готики.
25 лет как один день.