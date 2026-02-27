RPG Sword Hero в духе "Готики" успешно завершила сборы на Kickstarter на отметке 366 000 долларов

Менее месяца — с 27 января по 26 февраля — длилась краудфандинговая кампания Sword Hero на Kickstarter.

Изначально разработчик планировал собрать 35 000 долларов на завершение разработки проекта, но в итоге превысил изначальную цель более чем в 10 раз. К завершению кампании было собрано 366 428 долларов США.

«Это не просто цифра. Это вера, доверие и тысячи людей, объединившихся, чтобы сказать, что они верят в этот проект. От всего сердца благодарю вас. Каждое обещание, каждый репост, каждый комментарий, каждое сообщение значили для меня больше, чем вы можете себе представить», — прокомментировал результаты разработчик ForestWare.

Сейчас разработчик работает над альфа‑версией Sword Hero. В планах — использовать собранные средства для расширения штата студии. Ранее ForestWare состояла из одного человека, привлекая сторонних художников на контрактной основе.

Sword Hero — это экшен‑RPG от третьего лица в открытом мире, который настроен так, чтобы создавать достоверную жизнь вокруг игрока. По хорошей традиции у местных NPC есть распорядок дня и система запоминания событий. В игре присутствуют репутация и возможность стать преступным элементом.

