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Sword Hero TBA
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху
4.8 20 оценок

В RPG Sword Hero добавлены стелс, кражи, ассасинейшн, музыка композитора Ведьмака 3 и оружие Ксены Королевы воинов

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Обновление 5 для Sword Hero уже доступно в ветке закрытого альфа-тестирования!

Обновление 5 для олдскульной RPG в духе "Готики" и "Готики 2" Sword Hero добавляет скрытность, карманные кражи, убийства кинжалом, бомбы, ловушки, метательное оружие и улучшенное освещение! Это свежее обновление закрытой альфа-версии привносит множество новых игровых механик и визуальных улучшений.

Основные нововведения:

  • Улучшена система освещения: обеспечены плавные переходы между освещением внутри и снаружи помещений.
  • Улучшен шейдер воды: реализовано плавное погружение.
  • Добавлен новый тип снаряжения: кинжал.
  • Реализованы механики скрытного перемещения и обнаружения.
  • Реализована механика карманных краж.
  • Реализована механика убийства (специальная скрытная атака кинжалом).
  • Добавлена возможность удара кинжалом во время лазания.
  • Добавлена водяная стрела (позволяет тушить огонь и факелы, мочить существ и т. д.).
  • Добавлены различные виды метательного оружия.
  • Добавлены различные виды бомб.
  • Добавлены различные виды ловушек.

Музыка

Добавлены новые композиции от композитора Адама Дзежика (Adam Dziezyk), который может быть также известен игрокам по композиции для Witcher 3 - Revenge of Ofir - The Nooks and Crannies of the Desert.И это только начало. Впереди — новый контент и открытые игровые тесты!

⚔ Ксена-Ксеноубийца в Sword Hero

Взгляните на «Глубинный чакрам» — смертоносное метательное оружие, способное уничтожить сразу нескольких врагов за считанные секунды.

Подробности об обновлении 5, новых игровых механиках и свежие новости Sword Hero — в Steam:

ПК 4 Обновления 3
9
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Anglerfish
Ксены Королевы воинов

Это вообще законно?

8
Driga

А кто такая КСЕНА? я знаю только Зену!

8
Melodic Osrik

сам ты ксена...

7
opexdisturbed

Друг, ты бы лучше поправил святое имя. Ведь как раз для нашего поколения и делаешь игру. Пока это похоже на сцену, где герой Брюса Уиллиса стоит с провокационной табличкой в крайне недоброжелательном районе

2
Milvago
Ксены Королевы воинов

Плятские нейросети, не знают, что в российском переводе была Зена

2
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