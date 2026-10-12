В RPG Sword Hero добавлены стелс, кражи, ассасинейшн, музыка композитора Ведьмака 3 и оружие Ксены Королевы воинов

Обновление 5 для Sword Hero уже доступно в ветке закрытого альфа-тестирования!

Обновление 5 для олдскульной RPG в духе "Готики" и "Готики 2" Sword Hero добавляет скрытность, карманные кражи, убийства кинжалом, бомбы, ловушки, метательное оружие и улучшенное освещение! Это свежее обновление закрытой альфа-версии привносит множество новых игровых механик и визуальных улучшений.

Основные нововведения:

Улучшена система освещения: обеспечены плавные переходы между освещением внутри и снаружи помещений.

Улучшен шейдер воды: реализовано плавное погружение.

Добавлен новый тип снаряжения: кинжал.

Реализованы механики скрытного перемещения и обнаружения.

Реализована механика карманных краж.

Реализована механика убийства (специальная скрытная атака кинжалом).

Добавлена возможность удара кинжалом во время лазания.

Добавлена водяная стрела (позволяет тушить огонь и факелы, мочить существ и т. д.).

Добавлены различные виды метательного оружия.

Добавлены различные виды бомб.

Добавлены различные виды ловушек.

Музыка

Добавлены новые композиции от композитора Адама Дзежика (Adam Dziezyk), который может быть также известен игрокам по композиции для Witcher 3 - Revenge of Ofir - The Nooks and Crannies of the Desert.И это только начало. Впереди — новый контент и открытые игровые тесты!

⚔ Ксена-Ксеноубийца в Sword Hero

Взгляните на «Глубинный чакрам» — смертоносное метательное оружие, способное уничтожить сразу нескольких врагов за считанные секунды.

Подробности об обновлении 5, новых игровых механиках и свежие новости Sword Hero — в Steam: