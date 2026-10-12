В RPG Sword Hero добавлены стелс, кражи, ассасинейшн, музыка композитора Ведьмака 3 и оружие Ксены Королевы воинов

Обновление 5 для Sword Hero уже доступно в ветке закрытого альфа-тестирования!
Обновление 5 для олдскульной RPG в духе "Готики" и "Готики 2" Sword Hero добавляет скрытность, карманные кражи, убийства кинжалом, бомбы, ловушки, метательное оружие и улучшенное освещение! Это свежее обновление закрытой альфа-версии привносит множество новых игровых механик и визуальных улучшений.
Основные нововведения:
- Улучшена система освещения: обеспечены плавные переходы между освещением внутри и снаружи помещений.
- Улучшен шейдер воды: реализовано плавное погружение.
- Добавлен новый тип снаряжения: кинжал.
- Реализованы механики скрытного перемещения и обнаружения.
- Реализована механика карманных краж.
- Реализована механика убийства (специальная скрытная атака кинжалом).
- Добавлена возможность удара кинжалом во время лазания.
- Добавлена водяная стрела (позволяет тушить огонь и факелы, мочить существ и т. д.).
- Добавлены различные виды метательного оружия.
- Добавлены различные виды бомб.
- Добавлены различные виды ловушек.
Музыка
Добавлены новые композиции от композитора Адама Дзежика (Adam Dziezyk), который может быть также известен игрокам по композиции для Witcher 3 - Revenge of Ofir - The Nooks and Crannies of the Desert.И это только начало. Впереди — новый контент и открытые игровые тесты!
⚔ Ксена-Ксеноубийца в Sword Hero
Взгляните на «Глубинный чакрам» — смертоносное метательное оружие, способное уничтожить сразу нескольких врагов за считанные секунды.
Подробности об обновлении 5, новых игровых механиках и свежие новости Sword Hero — в Steam:
Это вообще законно?
А кто такая КСЕНА? я знаю только Зену!
сам ты ксена...
Друг, ты бы лучше поправил святое имя. Ведь как раз для нашего поколения и делаешь игру. Пока это похоже на сцену, где герой Брюса Уиллиса стоит с провокационной табличкой в крайне недоброжелательном районе
Плятские нейросети, не знают, что в российском переводе была Зена