Для стратегии Sword of Convallaria выйдет эксклюзивная демо-версия для ПК на Steam Next Fest 5 февраля

Издатель и разработчик инди-игр из Шанхая (Китай) XD объявил, что собирается выпустить 5 февраля эксклюзивную демо-версию для ПК своей долгожданной фэнтезийной тактической JRPG Sword of Convallaria во время мероприятии Steam Next Fest.
Игроки смогут погрузиться в очаровательный мир Ирии и испытать уникальное сочетание пошаговой стратегии и эстетики пиксельной графики SoC в рамках эксклюзивной демоверсии.
Демо-версия геймплея Steam Next Fest обещает до 10 часов однопользовательского сюжетного контента, предоставляя игрокам ПК возможность заранее почувствовать, что ждет в полной версии. Хотя полная дата релиза еще не объявлена, разработчики XD Entertainment могут подтвердить, что в игру можно будет бесплатно играть на Steam, iOS и Android, а портирование на консоли уже ведется.
В SoC игрокам предстоит испытать настоящие тактические сражения на основе сетки, в которых будут проверены их навыки и стратегия. Набирайте и тренируйте в таверне полный состав товарищей, обучая их мощным атакам и оттачивая их уникальные характеристики и способности, готовые повести их в эпическое приключение, полное заданий, добычи и славы.
Какой красавчик на фотчоке))
очередной кал треш, толи стратегия толи эрпогэ толи мультяшное уг