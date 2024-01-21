Для стратегии Sword of Convallaria выйдет эксклюзивная демо-версия для ПК на Steam Next Fest 5 февраля

Эта игра позволяет вам окунуться в мир Ирии, где вас ждут сражения с врагами, знакомства с интересными персонажами и непредсказуемый сюжет. Вы возглавите отряд наёмников, которые готовы выполнить любое задание за деньги, но также имеют свои цели и мотивы. Ваша задача — не только выжить в условиях гражданской войны, но и повлиять на её исход, используя свои умения, ресурсы и дипломатию.

Вы можете набрать в свою команду наёмников самых разных персонажей, а также кастомизировать их внешний вид, характеристики и навыки. Каждый наёмник имеет свою историю, личность и отношение к другим членам команды, что делает взаимодействие с ними более живым и интересным.

Ваш отряд будет участвовать в различных квестах, которые предложат вам разные фракции, имеющие свои интересы и амбиции. Ваши действия и решения будут иметь последствия для мира Ирии, а также для вашей собственной судьбы. Вы сможете стать героем или злодеем, союзником или врагом, другом или предателем. Решать только вам.