Релиз стратегии Sword of Convallaria: For This World of Peace состоится этой осенью ©

Стратегическая ролевая игра Sword of Convallaria: For This World of Peace будет выпущена на PC (Steam), iOS (App Store) и Android (Google Play) этой осенью, сообщил разработчик XD. Точная дата будет названа ближе к релизу. В планах также значатся версии для PlayStation и Switch.

Sword of Convallaria: For This World of Peace предлагает богатый фэнтезийный сеттинг, великолепную пиксельную графику и напряженные пошаговые сражения. Это новый взгляд на любимый жанр, поскольку ваш выбор формирует повествование игры и определяет судьбу персонажей. Ожидайте графику консольного качества и глубокий игровой процесс с обилием тактических возможностей.