Новый трейлер экшена Swords of Legends показал эффектные бои с боссами и духов-компаньонов

На Summer Game Fest студия Aurogon Shanghai показала новый трейлер Swords of Legends — четвёртой части серии Gujian, которая всё чаще воспринимается как попытка вывести китайские RPG на уровень крупных мировых брендов. И по свежему ролику видно, что ставка здесь сделана прежде всего на эффектные босс-файты.

В центре трейлера — сражение с боссом Кон Кон Цзы, Мастером Заклинаний. Это не просто враг, а почти театральный персонаж, чьи атаки выглядят как элементы традиционного китайского иллюзионного искусства. Такой подход делает бой визуально насыщенным, но и заметно отличает игру от более «европейских» экшен-RPG, где акцент чаще смещён в сторону механики, а не перформанса.

Отдельно показана система духов-компаньонов: игрок может призывать союзников из мира духов, которые помогают в бою, перехватывают урон и участвуют в добиваниях. Первый показанный компаньон — бык, и по трейлеру видно, что система явно рассчитана на зрелищные комбинации, а не просто на пассивную поддержку.

Интересно, что Swords of Legends выходит на фоне успеха других китайских проектов вроде Black Myth: Wukong. И на этом фоне возникает закономерный вопрос: сможет ли новая игра не просто повторить визуальный уровень конкурентов, но и предложить что-то более глубокое в геймплейе. Пока же трейлер уверенно продаёт главное — атмосферу и постановку.