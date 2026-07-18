Опубликована геймплейная демонстрация экшен-RPG Swords of Legends на Unreal Engine 5

В сети появились новые видеоматериалы с игровым процессом ролевого экшена Swords of Legends от китайской студии Aurogon Shanghai. Демонстрация записана с консоли PlayStation 5 в рамках закрытого показа, прошедшего в июле.

Разработчики из Aurogon Shanghai, известные по франшизе Gujian, готовят полноценное продолжение серии на графическом движке Unreal Engine 5. Проект под названием Swords of Legends представляет собой одиночную ролевую игру, события которой разворачиваются в эпоху первозданного хаоса, вдохновленную классической китайской литературой и мифологией. Игрокам предстоит взять на себя роль судьи загробного мира, сражающегося со смертными, божествами и заблудшими душами. Студия-разработчик обладает более чем 19-летним опытом создания игр в жанре восточного фэнтези и планирует существенно расширить вселенную франшизы.

Свежие геймплейные кадры демонстрируют прохождение нескольких боевых испытаний. В опубликованном материале главный герой исследует локации и сражается с боссами, среди которых представлен быкоподобный демон и безголовый мечник. Боевая система ориентирована на динамичные сражения в реальном времени с использованием комбинаций ударов, уклонений, магических способностей и призыва душ. Каждое оружие в игре предлагает уникальный стиль боя, позволяя подстраиваться под слабости различных противников.

Разработчики обещают реализовать масштабную мифологическую систему, где побежденные души могут стать союзниками главного героя. Игроки смогут выслушивать их последние желания, помогать обретать покой и призывать их в качестве поддержки в последующих битвах. По заверениям создателей, визуальный стиль игры детально передает атмосферу древнекитайских легенд, воссоздавая заброшенные храмы, цветущие лотосовые пруды и уединенные горные постоялые дворы.

Ранее, 6 июня 2026 года, игра обзавелась официальной страницей в сервисе Steam, где был опубликован первый трейлер боевой системы. Точная дата релиза проекта на данный момент остается нераскрытой.