Представлен амбициозный ролевой экшен Sword of Legends на Unreal Engine 5, вдохновленный фольклором Дальнего Востока

Студия Aurogon Shanghai официально анонсировала свой новый крупнобюджетный проект — Sword of Legends. Это одиночный ролевой экшен, создаваемый на движке Unreal Engine 5, мир которого вдохновлен классической китайской литературой и мифологией Дальнего Востока. Проект ознаменует собой возвращение популярной китайской серии экшенов GuJian, который теперь нацелен на мировой рынок и потребности современных геймеров. Игроков ждет эпичная история, не требующая знакомства с миром GuJian.

Вместе с анонсом разработчики поделились и первыми подробностями проекта. Игрокам предстоит взять на себя роль «Палача Подземного мира» — уникального существа, способного перемещаться между мирами живых и мертвых. Главная задача героя — помогать заблудшим душам разрешить их земные сожаления и обрести покой. В этом путешествии ему будут помогать спутники, основанные на персонажах китайской мифологии, такие как стражи Быкоголовый и Лошадиноликий, которых можно было заметить в дебютном трейлере.

Студия подчеркивает, что игра не будет «наказывающим» Soulslike-клоном. Боевая система спроектирована так, чтобы быть доступной для игроков любого уровня мастерства. Одной из ключевых механик станет «захват душ»: игроки смогут ловить души некоторых монстров, а затем призывать их в бою для помощи или проведения совместных атак. Похожая механика была в Black Myth: Wukong, но здесь её обещают сделать более интересной в геймплейном плане. Структура мира описывается как «широко-линейная», предлагая просторные локации для исследования в рамках основного сюжетного повествования.

Стоит отметить, что в последнее время разработчики все чаще обращаются к богатому фольклору Азии для создания своих игр. Так, совсем недавно был анонсирован другой интригующий экшен, Woochi the Wayfarer, который, в свою очередь, погрузит игроков в мир корейских легенд и мифов.

Полноценная разработка Sword of Legends ведется с начала 2024 года, и сейчас проект вошел в стадию активного производства. Тем не менее, по словам команды, до релиза еще «несколько лет». Игра выйдет на ПК и консолях.