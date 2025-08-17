Представлен амбициозный ролевой экшен Sword of Legends на Unreal Engine 5, вдохновленный фольклором Дальнего Востока

Студия Aurogon Shanghai официально анонсировала свой новый крупнобюджетный проект — Sword of Legends. Это одиночный ролевой экшен, создаваемый на движке Unreal Engine 5, мир которого вдохновлен классической китайской литературой и мифологией Дальнего Востока. Проект ознаменует собой возвращение популярной китайской серии экшенов GuJian, который теперь нацелен на мировой рынок и потребности современных геймеров. Игроков ждет эпичная история, не требующая знакомства с миром GuJian.
Вместе с анонсом разработчики поделились и первыми подробностями проекта. Игрокам предстоит взять на себя роль «Палача Подземного мира» — уникального существа, способного перемещаться между мирами живых и мертвых. Главная задача героя — помогать заблудшим душам разрешить их земные сожаления и обрести покой. В этом путешествии ему будут помогать спутники, основанные на персонажах китайской мифологии, такие как стражи Быкоголовый и Лошадиноликий, которых можно было заметить в дебютном трейлере.
Студия подчеркивает, что игра не будет «наказывающим» Soulslike-клоном. Боевая система спроектирована так, чтобы быть доступной для игроков любого уровня мастерства. Одной из ключевых механик станет «захват душ»: игроки смогут ловить души некоторых монстров, а затем призывать их в бою для помощи или проведения совместных атак. Похожая механика была в Black Myth: Wukong, но здесь её обещают сделать более интересной в геймплейном плане. Структура мира описывается как «широко-линейная», предлагая просторные локации для исследования в рамках основного сюжетного повествования.
Стоит отметить, что в последнее время разработчики все чаще обращаются к богатому фольклору Азии для создания своих игр. Так, совсем недавно был анонсирован другой интригующий экшен, Woochi the Wayfarer, который, в свою очередь, погрузит игроков в мир корейских легенд и мифов.
Полноценная разработка Sword of Legends ведется с начала 2024 года, и сейчас проект вошел в стадию активного производства. Тем не менее, по словам команды, до релиза еще «несколько лет». Игра выйдет на ПК и консолях.
Ну вот о чём я говорил конвейер попёр.
Господи. Когда будет игр хотя бы 50. Тогда и говори. Какой блин конвеер когда вышло 2 игры от разных разрабов. Совсем уже кукухой поехали. Обычная разработка игр. Разрабы выбрали самый простой жанр. По которому начинающим разрабам проще вливаться в индустрию.
Блин вышел вуконг и вучанг за 20 лет китайского игропрома. О май гад конвеер. Тревога.
В остальном данный разработчик до этого ничего хорошего не делал. Какой то шлак. Трейлер выглядит хорошо, но слишком постановочный, надо ждать релиза. Я посмотрел от них Gujian это конечно еще та фигня. Вообще конечно они прям разрабы игр категории С и ниже.
В остальном конкуренция это хорошо. А то фромы совсем разленились и фигню начали делать. Если китайские сосалики начнут конкурировать с фромами, простому игроку это будет ток на пользу.
Я говорю не про "50 игр", а про тренд. За короткий срок уже набралось: Wukong, Wuchang, Phantom Blade Zero (анонсирован ещё в 2023), теперь Woochi и Sword of Legends. Все это однотипные экшен-RPG на UE5 с фольклорной подложкой. Это и есть конвейер, и дальше их будет только больше.
Вышло 2 игры. Которые разительно отличаются. Тот же фантом блейд вообще слешер, который так же разительно отличается. Или сетинг китайский то все, одинаково. Тогда чего средневековый фэнтези с драконами не конвеер. Получается драгон эдж и даркс соулс это одинаковые игры. Совсем что ли кукухой поехал.
И все это от разных разрабов. Тот же ассасин от одного разраба , что и показывает этот самый деградирующий конвеер, когда выпускается одна и та же игра без особых изменений, а частенько деградирующих от части к части, от одного разработчика.
что-то они с названием напутали - должно быть Woosword of Woolegends
В этот раз они решили воспользоваться древним генератором названий игр, типа такого:
Ролик выглядит отлично,очень интересно...)
Китайцы, что не знают других жанров кроме soulslike?
выглядит видео хорошо как будет в игре будем посмотреть
Очередной рескин макаки, во они доят.
У них даже конь в пальто есть. Точнее, в кимоно
выглядит красиво, только анимации чет слишком рваные
Вучанг, но ГГ мужик
Очередной сосайк китай-бабай ВЫСЕР