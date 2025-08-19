Атмосферное приключение Sword of the Sea от авторов Journey получило хорошие оценки от критиков

Уже сегодня состоится релиз Sword of the Sea, «духовного наследника» Journey от разработчиков, которые когда-то работали над ней. Первые западные рецензенты с восторгом отзываются о новом релизе: средний балл 86 на основе 12 рецензий на Opencritic и 89 на основе 13 рецензий на Metacritic.

По словам рецензентов, несмотря на то, что приключение длится всего 3 часа, оно очень насыщено событиями и эмоциями, проходит в красивых декорациях с отличным саундтреком. В игре очень приятная механика серфинга, а со временем она обрастает дополнительными приемами, лучше раскрывающимися при повторном прохождении «Новой игры+». Впрочем не смотря на то, что во многих аспектах заметно вдохновение Journey, геймплей стал быстрее и разнообразнее, что ничуть не испортило общую атмосферу от игр данного жанра.

Из недостатков можно отметить простые и повторяющиеся головоломки, но эта проблема существует еще с первой игры разработчиков, Abzu, и не вызывала особых нареканий. ПК-игрокам стоит быть готовыми к высоким системным требованиям: рекомендуется видеокарта RTX 2080 Ti.

The Sword of the Sea выйдет сегодня на PlayStation 5, PC (Steam) и по подписке PS+ Extra.