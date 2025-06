Море под песком: Sword of the Sea от авторов Abzu выходит 19 августа

Sword of the Sea от студии Giant Squid — авторов Abzu и The Pathless — наконец-то получила дату выхода. Уникальное приключение выйдет 19 августа на PS5 (с поддержкой PS5 Pro) и ПК. Игра также появится в первый день в подписке PlayStation Plus.

В Sword of the Sea игроку предстоит исследовать загадочные пустынные земли на футуристическом Hoversword — доске, способной скользить по песку, воде, рельсам и даже стенам. Главная цель — пробудить затопленное море, скрытое под землей, и раскрыть тайны исчезнувшей цивилизации.

Геймплей строится на свободном катании и выполнении трюков, которые добавляют скорости и плавности движению — в духе The Pathless. Несмотря на наличие скрытой угрозы, игра предлагает медитативный опыт, наполненный атмосферой, музыкой и визуальной красотой.