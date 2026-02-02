Музыка песчанного океана победила: Sword of the Sea взяла "Грэмми" за лучший игровой саундтрек

Атмосферное приключение Sword of the Sea и композитор Остин Уинтори стали лауреатами премии «Грэмми — 2026» в категории «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа». Награда досталась проекту за выразительное музыкальное сопровождение, которое играет ключевую роль в создании медитативной и эмоциональной атмосферы игры.

В борьбе за статуэтку Sword of the Sea обошла таких сильных конкурентов, как Avatar: Frontiers of Pandora, Helldivers 2, Indiana Jones and the Great Circle и Star Wars: Outlaws. При этом часть игроков ожидала увидеть среди номинантов Clair Obscur: Expedition 33 — разработчики проекта активно продвигали его на «Грэмми» сразу в двух категориях, однако кампания не принесла результата.

Sword of the Sea — новая работа арт-директора Мэтта Навы, одного из создателей Journey, ABZÛ и The Pathless. Все эти проекты объединяет не только авторский визуальный стиль, но и музыка Остина Уинтори, который вновь подтвердил свой статус одного из самых узнаваемых и уважаемых композиторов в игровой индустрии.