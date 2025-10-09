ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sword of the Sea 19.08.2025
Адвенчура
6.4 29 оценок

Похоже, что Sony приобрела студию Giant Squid - создателей атмосферного приключения Sword of the Sea

AceTheKing AceTheKing

Издание Gematsu сообщает о том, что Sony Interactive Entertainment и студия Giant Squid зарегистрировали в Европе торговую марку "Sword of the Sea". Интересно, что права на неё принадлежат обеим компаниям, что породило множество догадок относительно характера их сотрудничества.

Поскольку Giant Squid базируется в Калифорнии, эксперты предполагают два возможных варианта: либо Sony выкупила права на "Sword of the Sea", либо приобрела саму студию. Пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Sword of the Sea представляет собой атмосферное приключение в духе Journey. Игра вышла в августе на PC и PS5 и получила высокие оценки критиков - 88 баллов на Metacritic и 87 баллов на Opencritic.

4
1
Sword of the Sea
19.08.2025
Комментарии:  1
Ваш комментарий
ViksOne

Картинка в игре очень красивая, на максималках