Похоже, что Sony приобрела студию Giant Squid - создателей атмосферного приключения Sword of the Sea

Издание Gematsu сообщает о том, что Sony Interactive Entertainment и студия Giant Squid зарегистрировали в Европе торговую марку "Sword of the Sea". Интересно, что права на неё принадлежат обеим компаниям, что породило множество догадок относительно характера их сотрудничества.

Поскольку Giant Squid базируется в Калифорнии, эксперты предполагают два возможных варианта: либо Sony выкупила права на "Sword of the Sea", либо приобрела саму студию. Пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Sword of the Sea представляет собой атмосферное приключение в духе Journey. Игра вышла в августе на PC и PS5 и получила высокие оценки критиков - 88 баллов на Metacritic и 87 баллов на Opencritic.