Sword of the Sea TBA
0 0 оценок

Создатели Abzu и Pathless анонсировали Sword of the Sea

©
butcher69
Новости

Во время майской демонстрации PlayStation 2023 была анонсирована новая игра студии, создавшей Abzu и Pathless, под названием Sword of the Sea. К сожалению, никакой подробной информации об этой игре не было предоставлено, кроме того, что она выйдет для PlayStation 5 в определенное время в будущем.

В трейлере показано, как неназванный персонаж игрока преодолевает море песка с помощью различных акробатических маневров, напоминающих предыдущие игры разработчика. Судя по всему, здесь предполагается атмосферное и эмоциональное путешествие с несколькими сегментами платформера.

Анонсы Трейлеры
15
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
maximus388

Люблю такие медитативные игры. Пусть они короткие, у них неприхотливый геймплей и мало механик, но визуальный художественный стиль, сопутствующая музыка и вообще атмосфера прекрасно помогают отдыхать от прочих больших проектов. Взял на карандаш.

3
Yoshemitsu
студии, создавшей Journey и Abzu,

Journey создала That game company которая сейчас занимается Sky Children of the Light

Abzu создала Giant Squid.

1
Koraho

Игра от авторов The Pathless сразу отправляется в вишлист.

И да, как уже написали, не эта студия делала Journey.

0