Создатели Journey анонсировали Sword of the Sea ©

Во время майской демонстрации PlayStation 2023 была анонсирована новая игра студии, создавшей Journey и Abzu, под названием Sword of the Sea. К сожалению, никакой подробной информации об этой игре не было предоставлено, кроме того, что она выйдет для PlayStation 5 в определенное время в будущем.

В трейлере показано, как неназванный персонаж игрока преодолевает море песка с помощью различных акробатических маневров, напоминающих предыдущие игры разработчика. Судя по всему, здесь предполагается атмосферное и эмоциональное путешествие с несколькими сегментами платформера.