Создатели Journey анонсировали Sword of the Sea

Во время майской демонстрации PlayStation 2023 была анонсирована новая игра студии, создавшей Journey и Abzu, под названием Sword of the Sea. К сожалению, никакой подробной информации об этой игре не было предоставлено, кроме того, что она выйдет для PlayStation 5 в определенное время в будущем.
В трейлере показано, как неназванный персонаж игрока преодолевает море песка с помощью различных акробатических маневров, напоминающих предыдущие игры разработчика. Судя по всему, здесь предполагается атмосферное и эмоциональное путешествие с несколькими сегментами платформера.
Люблю такие медитативные игры. Пусть они короткие, у них неприхотливый геймплей и мало механик, но визуальный художественный стиль, сопутствующая музыка и вообще атмосфера прекрасно помогают отдыхать от прочих больших проектов. Взял на карандаш.
Journey создала That game company которая сейчас занимается Sky Children of the Light
Abzu создала Giant Squid.
Игра от авторов The Pathless сразу отправляется в вишлист.
И да, как уже написали, не эта студия делала Journey.