Страница Sword of the Sea ненадолго появилась в Xbox Store - намёк на скорый порт

Sword of the Sea — сюжетное приключение с художественным оформлением в духе Journey — изначально вышла на PS5, Epic Games Store и Steam. Владельцам Xbox пришлось ждать дольше, но теперь появились признаки скорого порта.

Как сообщают Idle Sloth, Knoebel и другие пользователи соцсетей, страница игры была обнаружена в Xbox Store, а затем удалена. Сейчас при поиске «Sword of the Sea» в магазине Microsoft отображается сообщение об ошибке.

Наиболее вероятная причина удаления — страница появилась раньше официального анонса. Если утечка подтвердится, объявление о версии для Xbox может состояться в ближайшее время.

Sword of the Sea — короткое, но насыщенное приключение: как и в Journey и Abzu, прохождение занимает всего несколько часов. Игра предлагает катание на древнем Ховерсворде по волнам песка, льда и воды. В 2025 году проект получил признание критиков и множество наград.