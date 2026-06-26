Сюжетный трейлер Sword Sage: Awakening показал смесь китайской мифологии и научной фантастики

Разработчики представили кинематографичный сюжетный ролик своей грядущей приключенческой Action-RPG. Проект предлагает уникальный взгляд на жанр, объединяя в себе элементы традиционной китайской мифологии, фольклора и элементов научной фантастики.

Сюжетная линия перенесет пользователей на просторы фантастических земель Цзяньнаньдао, которые навсегда изменились из-за катастрофического события. Мир оказался расколот и разрушен после случайного обнаружения древних запретных текстов, содержащих опасные божественные знания. Опрометчивое раскрытие тайн привело к масштабным природным катаклизмам и наводнило некогда процветающие регионы полчищами жестоких монстров-яогуаев.

Главной героиней повествования выступит отважная Сан Нянь, являющаяся преданной ученицей секты Юаньгун. Чтобы успешно противостоять смертоносным чудовищам, выжившие люди научились создавать продвинутые футуристические технологии. Игрокам предстоит путешествовать по живописным локациям, осваивать древние боевые искусства, сражаться с боссами и по крупицам раскрывать истинную правду о причинах произошедшей катастрофы.

На текущий момент полноценный релиз игры официально подтвержден для ПК в сервисах Steam и Epic Games Store. Студия пока не делала громких анонсов для других платформ, но в будущем этот список может расшириться. Точную дату полноценного выхода разработчики планируют объявить в рамках следующих крупных игровых выставок. Одновременно с публикацией видеоролика авторы официально открыли страницу игры в цифровом магазине Steam, где проект уже сейчас можно добавить в список желаемого.