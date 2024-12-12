Авторы Atom RPG выпустили в ранний доступ фентезийную ролевую игру Swordhaven: Iron Conspiracy

Поклонников классических изометрических PRG-игр, таких как Icewind Dale и Baldur's Gate, может заинтересовать продукция студии Atom Team (создателей Atom RPG), отсылающая по геймплею к этим культовым тайтлам. Речь идет о Swordhaven: Iron Conspiracy, которая дебютировала в раннем доступе в Steam и GOG.

Игра стоит 880 рублей, но до 18 декабря ее можно купить в Steam в рамках стартовой акции - за 792 (в GOG - за 793 до 19 декабря). Разработчики не ожидают повышения цен после выхода игры из раннего доступа.

Выход полной версии Swordhaven: Iron Conspiracy ожидается в четвертом квартале 2025 года, но разработчики не исключают переноса его на третий квартал 2026 года.

Студия Atom Team выпустила новый трейлер к игре, обращая внимание в первую очередь на сюжетную линию

Swordhaven: Iron Conspiracy - фэнтезийная ролевая игра, в которой мы исследуем уголки земли Новой Драконии. В начале своего путешествия игрок получает от умирающего некий артефакт, с помощью которого он оказывается втянутым в дело о заговоре, угрожающем всему миру.

В игре, как и в упомянутых выше Baldur's Gate или Icewind Dale, мы встречаем множество NPC и решаем их судьбу, делая собственный выбор во время экспедиции. Swordhaven: Iron Conspiracy не предлагает разделения на классы персонажей, полагаясь вместо этого на комбинации статов персонажа для получения разнообразного опыта. Интересна возможность выбора между пошаговым боем и сражениями в реальном времени.

Swordhaven: Iron Conspiracy в своем нынешнем виде предлагает доступ к довольно большому количеству локаций, включая две большие деревни, несколько подземелий и случайно генерируемые биомы. Игра будет регулярно обновляться на основе отзывов фанатов, а крупные обновления будут выходить раз в несколько месяцев.

Помимо исправления ошибок и оптимизации, разработчики сосредоточатся в патчах на улучшении моделей персонажей, анимации, боевой системы - включая сражения в реальном времени - и введении новых квестов, боссов или местности.

Интерес к раннему доступу Swordhaven пока невелик - на пике продаж в Steam в нее одновременно играли менее 200 человек. Однако первые отзывы "положительные" (на данный момент из примерно 40 отзывов в Steam только 20% - отрицательные). В первую очередь хвалят сюжет игры, а также олдскульный интерфейс и боевую систему, напоминающую классику жанра.