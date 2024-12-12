Авторы Atom RPG выпустили в ранний доступ фентезийную ролевую игру Swordhaven: Iron Conspiracy

Поклонников классических изометрических PRG-игр, таких как Icewind Dale и Baldur's Gate, может заинтересовать продукция студии Atom Team (создателей Atom RPG), отсылающая по геймплею к этим культовым тайтлам. Речь идет о Swordhaven: Iron Conspiracy, которая дебютировала в раннем доступе в Steam и GOG.
Игра стоит 880 рублей, но до 18 декабря ее можно купить в Steam в рамках стартовой акции - за 792 (в GOG - за 793 до 19 декабря). Разработчики не ожидают повышения цен после выхода игры из раннего доступа.
Выход полной версии Swordhaven: Iron Conspiracy ожидается в четвертом квартале 2025 года, но разработчики не исключают переноса его на третий квартал 2026 года.
Студия Atom Team выпустила новый трейлер к игре, обращая внимание в первую очередь на сюжетную линию
Swordhaven: Iron Conspiracy - фэнтезийная ролевая игра, в которой мы исследуем уголки земли Новой Драконии. В начале своего путешествия игрок получает от умирающего некий артефакт, с помощью которого он оказывается втянутым в дело о заговоре, угрожающем всему миру.
В игре, как и в упомянутых выше Baldur's Gate или Icewind Dale, мы встречаем множество NPC и решаем их судьбу, делая собственный выбор во время экспедиции. Swordhaven: Iron Conspiracy не предлагает разделения на классы персонажей, полагаясь вместо этого на комбинации статов персонажа для получения разнообразного опыта. Интересна возможность выбора между пошаговым боем и сражениями в реальном времени.
Swordhaven: Iron Conspiracy в своем нынешнем виде предлагает доступ к довольно большому количеству локаций, включая две большие деревни, несколько подземелий и случайно генерируемые биомы. Игра будет регулярно обновляться на основе отзывов фанатов, а крупные обновления будут выходить раз в несколько месяцев.
Помимо исправления ошибок и оптимизации, разработчики сосредоточатся в патчах на улучшении моделей персонажей, анимации, боевой системы - включая сражения в реальном времени - и введении новых квестов, боссов или местности.
Интерес к раннему доступу Swordhaven пока невелик - на пике продаж в Steam в нее одновременно играли менее 200 человек. Однако первые отзывы "положительные" (на данный момент из примерно 40 отзывов в Steam только 20% - отрицательные). В первую очередь хвалят сюжет игры, а также олдскульный интерфейс и боевую систему, напоминающую классику жанра.
Ужасный визуал, художники вообще не старались придать какой-то свой узнаваемый стиль. Выглядит буквально как работа студента по созданию локации на курсовой работе.
Без рус.сабов и за бесплатно не надо
Нафиг эту студию и их игру. Атом была хорошей игрой, Трудоград вообще ни о чём. А в этой игре не будет Русского языка.
Да лучше играть в игру от пи..ра Вавры, который ненавидит СССР и донатит хох..ам.
Это от русофобов игра же? Которые ещё с Атомом себе в штаны сделали? Нафиг надо
Походу тот же самый ATOM RPG, только в средневековье, судя по скриншотам и видео в стиме. Ну и на счёт русского языка. На странице в стиме сказано, что они посмотрят на добавления игры в список желаний. Глянут, кто добавляет и тогда решат, какие языки необходимы игре. Поэтому, если мы с вами хотим увидеть русский язык, тогда нужно, чтобы много русских пользователей стима добавили игру в список желаемого. Как по мне, решение разрабов тупое. Но шанс на получение русского языка ещё есть. Другое дело, что игра походу просто копия атома, но в средневековье. Даже не знаю - будет ли такое интересно? Пока большой вопрос.
Типа, у них было дофига японцев и испанцев, раз эти языки есть? Учитывая их предыдущие фокусы, причина в чём угодно, только не в недостатке русскоязычной аудитории.
"Русы против ящеров" в изометрии? Вот как раз интересно, почему студия отказывается развиваться в современном направлении, почему визуал НАСТОЛЬКО олдскульный, что буквально узнаешь в нем куски дизайна старых популярных рпг. Иконки оружия, по-моему, просто без изменений позаимствованы у Baldur's Gate, меню тоже до боли знакомо. Мне в свое время нормально зашли Атом и Трудоград, но на одной только ностальгии и переделках чужого наследия в стиле "русский Fallout" или "русский Icewind Dale" (причем даже без русских субтитров) далеко не уедешь.