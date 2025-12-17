Состоялся полноценный релиз классической ролевой игры Swordhaven: Iron Conspiracy от авторов ATOM RPG

Студия Atom Team официально объявила о выходе своей новой игры Swordhaven: Iron Conspiracy из раннего доступа. Обновление до версии 1.0 стало доступно 17 декабря 2025 года, открывая игрокам возможность пройти сюжетную кампанию целиком и увидеть финальные титры. Проект представляет собой партийную ролевую игру в фэнтезийном сеттинге, вдохновленную классикой на движке Infinity Engine, такой как Baldur’s Gate и Icewind Dale.

Разработчики сообщили важную деталь касательно технической части обновления. Впервые в истории студии переход к полной версии не потребовал принудительного удаления старых сохранений. Пользователи могут продолжить игру с файлами из раннего доступа, переключив соответствующую опцию в общих настройках. Однако авторы предупреждают, что использование старых сохранений может привести к некорректной работе некоторых скриптов, поэтому рекомендуют учитывать этот риск.

Одновременно с релизом основной игры в продажу поступили два дополнительных набора: Magus Tower Pack и The King's Hand Pack. Создатели игры отмечают, что эти дополнения не являются обязательными и созданы преимущественно для тех, кто хочет дополнительно поддержать студию. В их состав входят уникальные предметы и косметические облики, а The King's Hand Pack также добавляет небольшую дополнительную локацию на безымянном острове, где игроков ждет боевое испытание и зарытое сокровище.

Представители Atom Team подчеркнули, что на версии 1.0 поддержка проекта не заканчивается. В планах разработчиков выпуск крупного обновления 1.1, которое добавит в игру Cursed City — масштабную локацию, обещанную в рамках кампании на Kickstarter. Это дополнение должно завершить некоторые второстепенные сюжетные линии, а также привнести новые предметы и способности. Кроме того, в работе находятся порты для консолей, выход которых, вероятно, будет приурочен к релизу обновления 1.1. В ближайшее время команда сосредоточится на исправлении ошибок и балансировке игры на основе отзывов сообщества.