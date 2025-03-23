Грудастая Белоснежка встречает врагов с топором в первом тизере экшена Swords & Slippers

Swords & Slippers – это динамичный экшен-конструктор колод от польской студии Mass Creation, который предлагает оригинальный взгляд на европейские сказки. В этой игре вам предстоит управлять отрядом королевских повстанцев и сражаться против лиги злых мачех.

Что ждет игроков?

Бой с героем – уклонения, удары и настоящая проверка навыков.

– уклонения, удары и настоящая проверка навыков. Колодостроение – создавайте собственный стиль боя с помощью карт.

– создавайте собственный стиль боя с помощью карт. Рогалик – процедурно генерируемая карта для новых вызовов в каждом забеге.

– процедурно генерируемая карта для новых вызовов в каждом забеге. Dating-sim элементы – развивайте отношения с союзниками.

– развивайте отношения с союзниками. Юмор – игра полна озорных шуток и сатиры.

Каждая принцесса здесь – не просто картинка, а персонаж с уникальной историей и секретами. Swords & Slippers смешивает мрак сказок с бодрым экшеном и фансервисом, обещая необычный, но захватывающий опыт.