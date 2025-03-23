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об игре
Swords & Slippers 2027 г.
Экшен, Инди, Карточная, От третьего лица
4.9 7 оценок

Грудастая Белоснежка встречает врагов с топором в первом тизере экшена Swords & Slippers

butcher69 butcher69

Swords & Slippers – это динамичный экшен-конструктор колод от польской студии Mass Creation, который предлагает оригинальный взгляд на европейские сказки. В этой игре вам предстоит управлять отрядом королевских повстанцев и сражаться против лиги злых мачех.

Что ждет игроков?

  • Бой с героем – уклонения, удары и настоящая проверка навыков.
  • Колодостроение – создавайте собственный стиль боя с помощью карт.
  • Рогалик – процедурно генерируемая карта для новых вызовов в каждом забеге.
  • Dating-sim элементы – развивайте отношения с союзниками.
  • Юмор – игра полна озорных шуток и сатиры.

Каждая принцесса здесь – не просто картинка, а персонаж с уникальной историей и секретами. Swords & Slippers смешивает мрак сказок с бодрым экшеном и фансервисом, обещая необычный, но захватывающий опыт.

100
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Max Rolens

В такое мы играем ))

33
Sneaky Pete

Да и попец у нее тоже зачетный )

12
Max Rolens Sneaky Pete

У нее все зачетное )))

11
Tommy.

Если бы недавний фильм был таким...

25
Sneaky Pete

Собрал бы 10x бюджета )

13
HappyWylde

и зрители были бы в восторге

5
Sneaky Pete

Белоснежка здорового человека

20
Jarvis666

Сторонники DEI бы сейчас навалились своей жировой массой, что разработчик никогда не видел женщин и пропагандирует своё искажённое восприятие женской красоты)))

15
HappyWylde

и показали бы свой пример с Грязнешкой Зеглер и существами из Sweet Baby Ink и им рассеялись бы в лицо

0
Чукча в чуме

Белоснежка которую мы ждем...

14
best_nick_jokker

Отличная желейная масса! Нраааавиииииится

8
Cimeries666

Нраааица)

2
SkyraX

вот это задница

7
Sneaky Pete

О да!!!)))

3
Шальная_Императрицa
3
HappyWylde

вот это я понимаю Белоснежка

6
Аспиринчик

Игра категории Б. Но всё равно лучше, чем ремейк вышедшего фильма.

6
ЕдренБатон

вот разрабы молодцы не отрицают, то что всем нравится.

5
TheRoyalAegis

Кому всем? Думаешь, девушкам нравится, когда на полэкрана трясущаяся женская задница и вываливающиеся дыньки?) Мне кажется, не особо. Но, всякое бывает, конечно, кому-то из девушек, может, и нравятся женские задницы) Но это как если бы для нас гг был подкачанным преттибоем, и ракурсы с крупным планом были на его промежности. И оттуда бы еще его трясущаяся елда 20-сантиметровая вываливалась XD Мне бы такое не понравилось, например)

-11
Rograx TheRoyalAegis

Ну знаешь ли многим 30+ мужикам нравятся всякие там дум гаи, так почему такая белоснежка может не понравится тем же девушкам? Для них это тоже своего рода фан.

0
Alan Grain TheRoyalAegis

Многим девушкам нравятся фигуристые женские персонажи в играх. Ущемляющихся гораздо меньше.

0
TheRoyalAegis Alan Grain

Ну, одно дело, когда просто фигуристый перс, и другое, когда он полуголый, и камера постоянно на ж крупным планом у него. Не знаю, насколько это нравится девушкам, созерцать женские ж крупным планом, но у меня никогда не возникало желания играть за полуголого мужика и разглядывать его ж) Ну если вам нравятся голые мужчины и их ж, ну я не знаю, ребята, ради бога) Тут я по себе сужу, раз мне не нравятся голые мужики и их задницы, то девушкам не нравятся голые женские ж, логика такая. Но, вполне возможно, конечно, что я заблуждаюсь, и большинству нравится рассматривать голых персов своего пола... Не знаю

Вообще интересно было бы реально выяснить, насколько девушкам нравятся женские задницы крупным планом, надо будет поспрашивать знакомых XD

-1
Шальная_Императрицa

Белоснежка которую мы заслужили

5
reksar9999

Продано

3
Serj77777

Заголовок заслуживает лайка.)

2
SexualHarassmentPanda

Операторская работа моё почтение.

2
Rograx

Вот он фансервис которого так не хватает, ведь не кто из крупных разрабов на такое больше не способен, все боятся обиженных и угнетённых. Хорошо хоть инди разработчики радуют подобным.

2
KeanuReeves

Какие это ''крупные разрабы'' продвигали подобную парашу? Чот не припоминаю.

-3
Bamburrr

Вот это формы, вот это ракурсы.

1
ТемныйВластелин

всяко лучше того высера от дрисней

1
человек3

Это какой-то заговор против Зеглер?)

1
Real Slim Shady

ХАХАХ лицо негриллы представили?

1
Добрый_бобер

В мире все сбалансировано: если существует дриснеевская Г о вноснежка, значит должно появиться нечто прекрасное, типа данной игры)

1
Пользователь ВКонтакте

Вот это ж... эм б... богатый внутренний мир, ага // Иван Марков

0
FatalleZ

Кажется до них начинает доходить.

0
Costollom

До кого? До какой-то студии Mass Creation, которая создала 2 инди-игры?

https://store.steampowered.com/publisher/MassCreation/#browse

-1
FatalleZ Costollom

А что толку от того, что например нынешний убисофт и ЕА создали сотни игр по состоянию на сегодняшний день?

0
tesla707

Во, то что надо!
А не как убогий ассассин с черномазым и какой-то ущербной бабой.

0
KApRaL_DV

Баба норм, не гони!

-1
aelvelis

Не пытайся оправдываться, выдаёшь себя.

-5
Manrin

Что Трамп животворящий делает...

0
Mr. Frosty

Норм байт

0
thewaytodie

Нраица!

0
vzglydizugla

Эм, Белоснежка от поляков. Дисней отбитые вы олухи...

0
Человек-Анекдот
В этой игре вам предстоит управлять отрядом королевских повстанцев и сражаться против лиги злых мачех.

мда, если и геймплей будет таким как и описание игры , тот тут и жопы не спасут игру

-1
aelvelis

Сказ о том, как легко прогреть гоев: Комментарии на PG тому доказательство.

-6
maximus388

Так и есть. При этом большинство даже не обратило внимания, что планируется карточный экшен-рогалик.
Главное, жопу показали.

-6
GoliafJx maximus388

Даже это лучше, чем многие современные игры.

2
maximus388 GoliafJx

А при чем здесь "многие современные игры" и неразборчивость потенциальных игроков?
Странно оправдывать никчемность одного схожими качествами другого. Не говоря уже, что тут и проекта пока никакого нет. Показали не бог весть что, на том же Патреоне, где эти разработчики собираются кормиться, есть поинтереснее.

Просто данная новость и комментарии под ней -- как лакмусовая бумажка скудоумия и лицемерия местных обывателей, с убейсофтом головного мозга. Которые с радостью обсерают все вокруг -- комплексно, но при виде конкретной голой жопы готовы закрыть глаза на все остальное.
Разве что это какая-то постирония, вот как твой ответ, который хорош для собирания плюсиков, но в реальной жизни не на что не влияет и не несет никакой полезной информации.

-2