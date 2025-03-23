Грудастая Белоснежка встречает врагов с топором в первом тизере экшена Swords & Slippers

Swords & Slippers – это динамичный экшен-конструктор колод от польской студии Mass Creation, который предлагает оригинальный взгляд на европейские сказки. В этой игре вам предстоит управлять отрядом королевских повстанцев и сражаться против лиги злых мачех.
Что ждет игроков?
- Бой с героем – уклонения, удары и настоящая проверка навыков.
- Колодостроение – создавайте собственный стиль боя с помощью карт.
- Рогалик – процедурно генерируемая карта для новых вызовов в каждом забеге.
- Dating-sim элементы – развивайте отношения с союзниками.
- Юмор – игра полна озорных шуток и сатиры.
Каждая принцесса здесь – не просто картинка, а персонаж с уникальной историей и секретами. Swords & Slippers смешивает мрак сказок с бодрым экшеном и фансервисом, обещая необычный, но захватывающий опыт.
В такое мы играем ))
Да и попец у нее тоже зачетный )
У нее все зачетное )))
Если бы недавний фильм был таким...
Собрал бы 10x бюджета )
и зрители были бы в восторге
Белоснежка здорового человека
Сторонники DEI бы сейчас навалились своей жировой массой, что разработчик никогда не видел женщин и пропагандирует своё искажённое восприятие женской красоты)))
и показали бы свой пример с Грязнешкой Зеглер и существами из Sweet Baby Ink и им рассеялись бы в лицо
Белоснежка которую мы ждем...
Отличная желейная масса! Нраааавиииииится
Нраааица)
вот это задница
О да!!!)))
вот это я понимаю Белоснежка
Игра категории Б. Но всё равно лучше, чем ремейк вышедшего фильма.
вот разрабы молодцы не отрицают, то что всем нравится.
Кому всем? Думаешь, девушкам нравится, когда на полэкрана трясущаяся женская задница и вываливающиеся дыньки?) Мне кажется, не особо. Но, всякое бывает, конечно, кому-то из девушек, может, и нравятся женские задницы) Но это как если бы для нас гг был подкачанным преттибоем, и ракурсы с крупным планом были на его промежности. И оттуда бы еще его трясущаяся елда 20-сантиметровая вываливалась XD Мне бы такое не понравилось, например)
Ну знаешь ли многим 30+ мужикам нравятся всякие там дум гаи, так почему такая белоснежка может не понравится тем же девушкам? Для них это тоже своего рода фан.
Многим девушкам нравятся фигуристые женские персонажи в играх. Ущемляющихся гораздо меньше.
Ну, одно дело, когда просто фигуристый перс, и другое, когда он полуголый, и камера постоянно на ж крупным планом у него. Не знаю, насколько это нравится девушкам, созерцать женские ж крупным планом, но у меня никогда не возникало желания играть за полуголого мужика и разглядывать его ж) Ну если вам нравятся голые мужчины и их ж, ну я не знаю, ребята, ради бога) Тут я по себе сужу, раз мне не нравятся голые мужики и их задницы, то девушкам не нравятся голые женские ж, логика такая. Но, вполне возможно, конечно, что я заблуждаюсь, и большинству нравится рассматривать голых персов своего пола... Не знаю
Вообще интересно было бы реально выяснить, насколько девушкам нравятся женские задницы крупным планом, надо будет поспрашивать знакомых XD
Белоснежка которую мы заслужили
Продано
Заголовок заслуживает лайка.)
Операторская работа моё почтение.
Вот он фансервис которого так не хватает, ведь не кто из крупных разрабов на такое больше не способен, все боятся обиженных и угнетённых. Хорошо хоть инди разработчики радуют подобным.
Какие это ''крупные разрабы'' продвигали подобную парашу? Чот не припоминаю.
Вот это формы, вот это ракурсы.
всяко лучше того высера от дрисней
Это какой-то заговор против Зеглер?)
ХАХАХ лицо негриллы представили?
В мире все сбалансировано: если существует дриснеевская Г о вноснежка, значит должно появиться нечто прекрасное, типа данной игры)
Вот это ж... эм б... богатый внутренний мир, ага // Иван Марков
Кажется до них начинает доходить.
До кого? До какой-то студии Mass Creation, которая создала 2 инди-игры?
https://store.steampowered.com/publisher/MassCreation/#browse
А что толку от того, что например нынешний убисофт и ЕА создали сотни игр по состоянию на сегодняшний день?
Во, то что надо!
А не как убогий ассассин с черномазым и какой-то ущербной бабой.
Баба норм, не гони!
Не пытайся оправдываться, выдаёшь себя.
Что Трамп животворящий делает...
Норм байт
Нраица!
Эм, Белоснежка от поляков. Дисней отбитые вы олухи...
мда, если и геймплей будет таким как и описание игры , тот тут и жопы не спасут игру
Сказ о том, как легко прогреть гоев: Комментарии на PG тому доказательство.
Так и есть. При этом большинство даже не обратило внимания, что планируется карточный экшен-рогалик.
Главное, жопу показали.
Даже это лучше, чем многие современные игры.
А при чем здесь "многие современные игры" и неразборчивость потенциальных игроков?
Странно оправдывать никчемность одного схожими качествами другого. Не говоря уже, что тут и проекта пока никакого нет. Показали не бог весть что, на том же Патреоне, где эти разработчики собираются кормиться, есть поинтереснее.
Просто данная новость и комментарии под ней -- как лакмусовая бумажка скудоумия и лицемерия местных обывателей, с убейсофтом головного мозга. Которые с радостью обсерают все вокруг -- комплексно, но при виде конкретной голой жопы готовы закрыть глаза на все остальное.
Разве что это какая-то постирония, вот как твой ответ, который хорош для собирания плюсиков, но в реальной жизни не на что не влияет и не несет никакой полезной информации.