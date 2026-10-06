Красная Шапочка и Белоснежка сняли одежду ради отдыха в новом трейлере Swords & Slippers

Студия Mass Creation показала новый трейлер Swords & Slippers под названием Armor Off After Dark, раскрыв ещё одну сторону приключений сказочных героинь. На этот раз Белоснежка и Красная Шапочка предстают не в боевой экипировке, а отдыхают в горячих источниках, расположенных в замке игрока.

Замок служит своеобразной базой между вылазками: здесь можно развивать персонажей, принимать решения и проводить время с героинями. Отношения с ними постепенно меняются в зависимости от действий игрока, открывая романтические сцены и сюжетные линии. При этом разработчики добавили и более мрачный оттенок — привязанность к Прекрасному принцу способна перерасти в настоящую одержимость.

Сама Swords & Slippers предлагает необычную версию знакомых сказок. Белоснежка вооружена гномьей киркой, Красная Шапочка способна превращаться в волка, а Рапунцель использует в бою собственные живые волосы.

Основой экшена станут комбо, переключение между героинями и шкала стиля, поощряющая разнообразные атаки. Каждый забег начинается на рассвете: персонажи получают новые способности и улучшения, но с приближением полуночи противники становятся всё опаснее.

Таким образом, Mass Creation явно делает ставку не только на динамичные сражения, но и на контраст между жестокими вылазками и откровенно расслабленной атмосферой замковой жизни. Горячие источники в Swords & Slippers выглядят ещё одним способом подчеркнуть романтическую и слегка провокационную сторону игры.